Hakan Çalhanoğlu, Devler Ligi'ne damga vurdu! ''En iyisi...''

star.com.tr 19 Şubat 2022 Cumartesi 23:03 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 23:03

Hakan Çalhanoğlu, Inter'in Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a 2-0 yenilmesine rağmen maçtaki performansıyla beğeni topladı. İtalyan Gazeteci Mario Sconcerti, Hakan Çalhanoğlu için övgü dolu sözlerde bulunurken maçın en iyisinin o olduğunu ifade etti. Milli oyuncu bu sezon 6 gol, 9 asistle takımının vazgeçilmezlerinden biri oldu

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"EN İYİSİ HAKAN ÇALHANOĞLU'YDU"

İtalya Serie A ekibi Inter, Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda İngiltere Premier Lig takımı Liverpool'u ağırladı. Konuk ekibin 2-0 yendiği maçta Hakan Çalhanoğlu, başarılı performansıyla dikkat çekti. Karşılaşmada yüzde 91 pas isabetiyle oynayan milli yıldız için İtalyan Gazeteci Mario Sconcerti, "Maçta Inter'in en iyi oyuncusu Çalhanoğlu'ydu." ifadelerini kullandı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN LIVERPOOL MAÇI PERFORMANSI

Liverpool ile oynanan maçta Inter'in en etkili isimlerinden olan Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmanın 16. dakikasında skor 0-0 iken golle burun buruna geldi. Milli oyuncu, direkten dönen şutunun ardından büyük üzüntü yaşadı.

BU SEZONKİ KARNESİ

Inter'in 2021'in yaz aylarında Milan'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Hakan Çalhanoğlu, bu sezon 29 maçta görev aldı. 29 maçın 25'inde ilk 11'de yer alan 28 yaşındaki milli oyuncu, 6 gol ve 9 asistle takımına katkıda bulundu.