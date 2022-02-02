Herkes merak ediyordu! Fernando Muslera'nın durumu belli oldu: Inaki Pena sonrası…

Star.com.tr 2 Şubat 2022 Çarşamba 00:16 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 00:16

Galatasaray'ın 35 yaşındaki tecrübeli kalecisi Fernando Muslera Süper Lig'de oynanan Sivasspor maçında sakatlanmış ve yaklaşık olarak 8-10 hafta sahalardan ayrı kalacağı açıklanmıştı. Uruguaylı yıldız şubat ayı içerisinde sahalara dönmeye hazırlanırken sarı kırmızılılar Barcelona'dan Inaki Pena'yı kadrosuna kattı ve kaleyi güvenceye aldı.

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FERNANDO MUSLERA AVRUPA LİGİ'NE ODAKLANDI

Sarı kırmızılılar Borussia Dortmund forması giyen Roman Bürki ile anlaşma sağlamıştı. Ancak İsviçreli kaleci Galatasaray'da oynama garantisi istedi. Fernando Muslera'nın sahalara erken döneceğini bekleyen sarı kırmızılılar Bürki'ye forma garantisi veremedi. Muslera'nın iyileşmesi durumunda takımın birinci kalecisi olacağı belirtildi. Galatasaray mart ayında Avrupa arenasına tekrar dönecek. Muslera'nın da tamamen Avrupa maçlarına odaklandığı ve kendisini Avrupa maçlarında hazırladığı öğrenildi.

14 KUPA KAZANDI

11 sezondur forma giyen Fernando Muslera sarı kırmızılılarda 5 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. 35 yaşındaki file bekçi Galatasaray'da toplam 14 kupa kaldırırken şampiyonlukların yanı sıra 4 Türkiye Kupası, 5 de Süper Kupa kazandı.