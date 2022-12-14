Hoşçakal Miguel Crespo! Ve ayrılığı duyurdular

Fenerbahçe'de başarılı performansıyla beğeni toplayan Miguel Crespo için İtalyan ekibi mutlu sona ulaştı. Napoli'nin Miguel Crespo transferini 15 milyon euro bonservisle bitirmeye yakın olduğu ileri sürüldü.

MIGUEL CRESPO, AVRUPA EKİPLERİNİN RADARINDAYDI

2021'in yazında Estoril'den 1.5 milyon bonservisle transfer edilen Miguel Crespo, Fenerbahçe'de değerine değer kattı. Portekizli oyuncu, Atletico Madrid, Sporting ve Napoli gibi dev kulüplerin yakın takibindeydi.

NAPOLİ, MIGUEL CRESPO'YU BİTİRDİ!

İtalya basınında yer alan habere göre; Serie A ekiplerinden Napoli, Miguel Crespo transferini bitirmek üzere. Portekizli oyuncu için 15 milyon euroluk teklifte bulunan İtalyan ekibi Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın. Tarafların anlaşması halinde transferin gerçekleşmesi an meselesi.

BU SEZONKİ KARNESİ

Miguel Crespo, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 20 resmi maça çıktı ve bunların 14'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1282 dakika süre alan 26 yaşındaki Portekizli oyuncu, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistle skora etki etti.