İrfan Can Kahveci'ye büyük tepki! Yer yerinden oynadı

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 24. haftasında evinde 1-0 yenildiği Başakşehir maçında gündem oldu. Sergilediği kötü performansla dikkat çeken İrfan Can Kahveci'ye sarı-lacivertli taraftarlardan tepki yağdı. Kahveci ikinci yarının başında oyundan alınarak yerini Ozan Tufan'a bıraktı.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transfer döneminde 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli formayla beklentilerin altında kaldı. Başakşehir'e 1-0 kaybedilen maçta etkisiz bir oyun sergileyen İrfan Can Kahveci, ikinci yarının başında yerini Ozan Tufan'a bıraktı.
Yaz transfer döneminde Başakşehir'den transfer edilen İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe formasıyla 19 resmi maçta şans bulurken 2 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu. 26 yaşındaki oyuncu 19 maçın 15'inde ilk 11'de yer buldu.