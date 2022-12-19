Kfir jetlerine elveda! Rafale tipi savaş uçakları geliyor

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, 17 Aralık'ta genel subayların terfi töreninde yaptığı açıklamalarda, Kolombiya Hava Kuvvetleri'nin ( FAC) yaklaşık on yıldır Kfir savaş uçağının yerini alacak bir araç aradıktan sonra yeni bir savaş uçağına sahip olacağını söyledi. Ayrıca Petro, Mısır'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Rafale jeti tedariki hakkında görüşme gerçekleştirdi.

RAFALE TİPİ SAVAŞ UÇAKLARI GELİYOR

Devlet Başkanı Petro konuşmasında, bu değişikliğin tamamen gerekli olduğunu ve mevcut FAC savaş uçaklarıyla uçmanın tehlikeli olduğu için "pilotların eşlerinin bu alımı takdir edeceklerini" vurguladı. Söz konusu bu satın alma programı, dünya çapında yaşanan mevcut ekonomik durum göz önüne alındığında ödemesiz dönemler olduğu için kamu maliyesini etkilemeyeceğine açıklık getiriyor. Konu bağlamında Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, eskiyen Kfir uçaklarını yenilemek için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rafale tipi savaş jeti konusunu görüştü.

Savaş filosunu yenilemek isteyen Petro'nun Kfir'i değiştirmeye olan ilgisi, bu yıl 1 Ekim'de söz konusu jetlerin uçuş yapmasını ardından doğdu. Hemen hükümet yetkililerinden bu satın almayla ilgili olumlu görüşler gelmeye başladı. Ancak bu satın almanın milyarder olduğunu garanti eden Kolombiya cumhurbaşkanının açıklamalarıyla sona erdi. Devlet Başkanı Petro'nun bu satın alma olayında isteği, Kolombiya pesosu, strateji ile anayasal amaçlara göre ölçülürse ve yapılan yatırımın ekonomik tazminat yoluyla yeniden başlatılacağı sözleşme kriterleriyle halihazırda müzakereler yapılırsa mümkün olacağı tahmin ediliyor.

KOLOMBİYA HAVA KUVVETLERİ'NİN SAVAŞ UÇAĞI ALMA ARAYIŞI



2012 yılında FAC tarafından yürütülen çalışmalarda, yeni bir uçak alınması değil, kalan uçuş saatleriyle daha fazla hücre alınması ve tüm filonun BVR füzeleri, Elta EL/ radar M fırlatma kapasiteli C-10 seviyesine getirilmesi tavsiye edildi. 2032 yılında yapılmasın planlanan bu tavsiye, elektronik karşı önlem sistemleri ve DASH miğferinin yanı sıra Derby füzeleri, Pytnon V ve Spice 1000 güdümlü bombanın göze çarptığı bir dizi silaha ek olarak, Kolombiyalı aktif Hava Kuvvetleri subayları tarafından bile reddedilen konu olarak öne çıkıyor.

Kolezyum projesinin 2017'de tamamlanmasının ardından, Kfir'in modernizasyonu olarak adlandırılan bu savaş uçağının kesin olarak değiştirilmesi, değerlendirilecek üç uçağın kısa bir listesiyle başladı. Konuya ilişkin o listede; Amerikan Lockheed Martin'in F-16 Blok 70'i, İsveç SAAB'den Gripen E/F ve Avrupa Airbus'tan Eurofighter yer aldı.

Iván Duque hükümeti döneminde güçlü aday ve seçilmiş olan F-16 Blok 70'ti. Ancak pandemi ve muhalefetteki siyasi partilerin sürekli reddi, bu satın almanın imzalanmasını imkansız hale getirdi.

RAFALE JETLERİ İÇİN KRİTİK GÖRÜŞME



Giden hükümetin bıraktığı CONPES ve CONFIS belgeleriyle satın alma için kaynakların onaylanması ve 7 Ağustos'ta Gustavo Petro'nun iktidara gelmesinin ardından güçlü bir aday ortaya çıkmaya başladı. Konuya ilişkin Dassault Aviation firmasına ait Fransız Rafale uçağı, Mısırda konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından ilk kez gündeme getirildi. BM iklim değişikliği toplantısı sırasında Macron, bizzat Kolombiyalı meslektaşı ile iki kez yaptığı görüşmelerde güçlü bir teklifte bulundu. İkinci görüşme ise Paris'teki OECD toplantısında yapıldı. Güçlü iletişim ve teklifler doğrultusunda Fransız savaşçısı Rafale, eskimiş Kfir'in yerini almak için bugün çok iyi bir konuma sahip olduğu görülüyor.