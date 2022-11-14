Komşuya çok sert gözdağı! F-35'ler resmen teslim edildi

Amerika merkezli teknoloji ve uçak üreticisi Lockheed Martin, İsrail'e 3 yeni F-35 savaş uçağı teslim etti. İran ile sürekli gerilim haline olan İsrail, hâlihazırda envanterlerinde bulunan 33 adet F-35 uçağına söz konusu bu 3 uçağı da ekleyerek sayıyı 36'ya çıkardı.

KOMŞUYA F-35 GÖZDAĞI



İsrail son olarak İran İHA'ları yüzünden bir sürtüşme yaşamıştı. İsrail'in aldığı F-35 jetleri İran'a gözdağı olarak yorumlandı. Söz konusu 3 uçak, önümüzdeki haftalarda İsrail'in 140'ıncı Filosuna (Golden Eagle) katılarak operasyonel faaliyetlerde yer almaya başlayacak.

Ekim 2010'da ABD ile yapılan dış askeri satışın bir parçası olarak F-35'i satın alan ilk ülke olan İsrail'in İran ile sürekli sorun yaşadığı biliniyor. Söz konusu uçak, Aralık 2017'de İsrail Hava Kuvvetlerinde faaliyete geçti ve o zamandan beri İsrail ordusunda tam operasyonel hizmet veriyor.

İSRAİL-İRAN GERİLİMİNDE SON GELİŞMELER



Son olarak İsrail Savunma Kuvvetleri geçen Mart ayında yaptığı açıklamada, İsrail'in F-35 savaş uçaklarının 2 İran İHA'sını düşürmek için kullanıldığını bildirmişti. Defence News'in haberine göre, telefon dinlemeleri geçen yıl gerçekleşmiş olsa da, İsrail tüm hikayeyi ancak 7 Mart'ta açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden paylaşılan bilgilerde, "Mart 2021'de İran rejimi, İsrail topraklarına doğru iki İHA fırlattı. İHA'lar, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait F-35 savaş uçaklerı tarafından başarıyla engellendi. Bu, dünyada bir F-35i uçağı tarafından bir İHA'nın ilk operasyonel olarak durdurulmasıydı." denilmişti.

Söz konusu ihlale yönelik İsrail, müdahalenin İHA'lar İsrail hava sahasına girmeden önce gerçekleştiğini iddia etmişti. Bu, İsrail'in hangisi olabileceğini belirlememesine rağmen, en az bir başka ülkenin hava sahasında vuruldukları anlamına geliyor. Defence News, özellikle İran'ın daha önce, Şubat 2018 ve Mayıs 2021'de Suriye'den İsrail hava sahasına insansız hava araçları uçurduğunu kaydetti.