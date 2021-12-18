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Korku filmlerini aratmadılar! Maymunlar 250 köpeği öldürdü: İntikam peşindeler

Hindistan'ın bir bölgesinde, maymunların 250 kadar köpeği ağaçların ve binaların üstüne sürükleyip, aşağı atarak öldürdüğü bildirildi. Köylüler olayların, bir köpek sürüsünün maymun yavrusu öldürmesinden sonra başladığını iddia ediyor.

star.com.tr18 Aralık 2021 Cumartesi 15:41 - Güncelleme: 18 Aralık 2021 Cumartesi 15:43
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Geçtiğimiz ay, Hindistan'ın Maharaştra (Maharashtra) eyaletinde bir köpek sürüsünün maymun yavrularını öldürmesinden sonra, maymunlar bölgeye dehşet saçmaya başladı.

Hindistan medyasına yansıyan haberlere göre, Maharaştra eyaletine bağlı Majalgaon ve Lavul köylerinden maymunlar köpekleri öldürmeye başladı.

Yerel halk, maymunların intikam peşinde olduğunu belirtirken, bazıları artık korku içinde yaşadıklarını söylüyor.

Sadece Majalgao'da şimdiye kadar yaklaşık 250 köpeğin maymunlar tarafından öldürüldüğü tahmin ediliyor.

YÜKSEK YERLERE ÇIKARIP AŞAĞI ATIYORLAR

Hint medyasında yayınlanan şok edici görüntüler, maymunların köpeklere saldırdığı anları gösteriyor. Bunlardan biri, bir köpeği bir binanın kenarına sürükleyen bir maymunu gösteriyor.

Hindistan'daki News18'e göre, yerel halk yetkililere katil maymunları durdurmaları için yalvardı, ancak şu ana kadar herhangi bir müdahalede bulunulmadı.

star.com.tr

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