Lille'den Yusuf Yazıcı için resmi açıklama! Fransızlar yeni adresini duyurdu

Star.com.tr 4 Ocak 2022 Salı 07:56 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 07:56

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı devre arası transfer döneminde Lille'den ayrılmaya hazırlanıyor. 24 yaşındaki yıldız isim için Newcastle United, Galatasaray ve CSKA Moskova devrede. Lille'in Lens ile karşılaşacağı karşılaşma öncesi basında toplantısında konuşan Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec, Yusuf Yazıcı'nın durumu hakkında da açıklamalarda bulundu.

"YUSUF YAZICI MEMNUN DEĞİL"

Lille Teknik direktörü Jocelyn Gourvennec'in Yusuf Yazıcı hakkında açıklamaları şu şekilde:

"Yusuf ile ek bir görüşmem oldu, sezon başından beri onunla çok konuştuk ve aslında dün onunla konuştum. İstediği kadar oynamadığı için memnun değil. Daha fazla oynaması gerektiğini düşünüyor. Daha sonra çok samimi bir şekilde ona yeteneğinin ve niteliklerinin daha iyi ifade edilmesi gerektiğini söyledim. Ve oynadığında, 20 dakika da olsa, daha çok şey görmemiz gerekiyor. Niteliklerini ve ona güvenebileceğimizi göstermeli. Biraz daha az oynayan oyuncular için bazı başlangıç noktaları olabilir ama aynı zamanda o bir Lille oyuncusu, antrenmanlarda asla yarı yolda bırakmadım ve kendisine çok saygı duyuyorum. Yusuf, daha az oynamasının ve bu hayal kırıklığının üstesinden gelmeli."

YUSUF YAZICI MOSKOVA'YA...

Fransız basınından Butfootballclub sitesi milli futbolcunun CSKA Moskova'ya daha yakın olduğunu iddia etti. Ruslar 15 milyon Euro bonservis ödemeyi gözden çıkarmıştı.