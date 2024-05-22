Listeye Türkiye damga vurdu! İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri

Hava kuvvetleri bir ülkenin askeri gücünde çok önemli bir role sahiptir. Askeri güçte kritik bir yere sahip olan hava kuvvetleri potansiyel çatışmalarda ise o ülkeye avantaj sağlar.

Bir ülkenin hava kuvvetlerinin büyüklüğü ve kabiliyetleri, o ülkenin güç projeksiyonu yapma, topraklarını savunma ve tehditlere karşılık verme kabiliyetini derinden etkileyebilir.

CEOWORLD dergisi dünyanın en büyük hava kuvvetlerinin kapsamlı bir analizini yaptı.

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ HAVA KUVVETLERİNE SAHİP ÜLKELER!

20) CEZAYİR

TOPLAM ASKERİ GÜCÜ: 605

19) israil

TOPLAM ASKERİ GÜCÜ: 612

18) ALMANYA

TOPLAM ASKERİ GÜCÜ: 618

17) BREZİLYA

TOPLAM ASKERİ GÜCÜ: 628

16) YUNANİSTAN

TOPLAM ASKERİ GÜCÜ: 632

15) BİRLEŞİK KRALLIK

TOPLAM ASKERİ GÜCÜ: 664

14) TAYVAN

TOPLAM ASKERİ GÜCÜ: 750

13) İTALYA

TOPLAM ASKERİ GÜCÜ: 800

12) SUUDİ ARABİSTAN

TOPLAM ASKERİ GÜCÜ: 914

11) KUZEY KORE

TOPLAM ASKERİ GÜCÜ: 951

10) FRANSA

TOPLAM ASKERİ GÜCÜ: 972

9) TÜRKİYE

TOPLAM ASKERİ GÜCÜ: 1069

8) MISIR

TOPLAM ASKERİ GÜCÜ: 1080

7) PAKİSTAN

TOPLAM ASKERİ GÜCÜ: 1434

6) JAPONYA

TOPLAM ASKERİ GÜCÜ: 1459

5) GÜNEY KORE

TOPLAM ASKERİ GÜCÜ: 1576

4) HİNDİSTAN

TOPLAM ASKERİ GÜCÜ: 2296

3) ÇİN

TOPLAM ASKERİ GÜCÜ: 3304

2) RUSYA

TOPLAM ASKERİ GÜCÜ: 3304

1) ABD

TOPLAM ASKERİ GÜCÜ: 4255