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  • Mario Balotelli ve Adana Demirspor Süper Lig'i kasıp kavurdu! ''Çok özel yetenek...''
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Mario Balotelli ve Adana Demirspor Süper Lig'i kasıp kavurdu! ''Çok özel yetenek...''

İtalyan dünya yıldızı Mario Balotelli Adana Demirspor'la gösterdiği performansla hem Türkiye'de hem de ülkesi İtalya'da gündem olmaya devam ediyor. Süper Lig'de gol sayısını 6'ya yükselten Mario Balotelli Adana Demirspor'un ligde 7. sıraya yükselmesinde de büyük pay sahibi oldu.

Star.com.tr19 Aralık 2021 Pazar 09:18 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 09:18
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Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli ligin 17. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında gol atmayı başardı ve takımının maçı 3-1 kazanmasında büyük rol oynadı. Mario Balotelli, Adana Demirspor'un ligde 7. sıraya yükselmesinde büyük pay sahibi olurken gol sayını da toplamda 7'ye ligde ise 6'ya çıkarmayı başardı.

MARİO BALOTELLİ İTALYAN BASININDA

İtalyan basını da Balotelli'nin başarısını gazete manşetlerine taşıdı. Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 6 gol 2 asist yapan Balotelli ve teknik direktör Vincenzo Montella için, Tuttosport "Montella seviniyor: Balotelli'nin golü ve Adana'nın başarısı" başlığını attı.

MARİO BALOTELLİ ÇILGINLIĞI

Adana Demirspor taraftarları Mario Balotelli'nin Alanyaspor maçında attığı gol sonrasında sosyal medyayı adeta paylaşım yağmuruna tuttu. Adana Demirspor taraftarları Balotelli'ye büyük sevgi gösterisinde bulundular. İşte o paylaşımlardan bazıları:

Star.com.tr

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