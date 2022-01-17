Merih Demiral İtalya'da gündem oldu! Methiyeler dizdiler, Hakan Çalhanoğlu sürprizi...

Star.com.tr 17 Ocak 2022 Pazartesi 08:24 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 08:25

İtalya Serie A'nın 21. haftasında Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta ile Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter karşı karşıya geldi. İki milli futbolcu da maça ilk 11'de başladı. Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve iki takımda sahadan 1 puanla ayrıldı. Maç sonunda Merih Demiral ile Hakan Çalhanoğlu'nun çektirdiği fotoğraf gündem olurken Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'den de Merih Demiral'a övgüler geldi...

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"MERİH DEMİRAL DAHA DA BÜYÜYEBİLİR"

Inter maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini maç ve Merih Demiral hakkında şu sözleri söyledi:

"Şüphesiz. Inter gibi harika bir takıma karşı mükemmel bir maç çıkardık. Kaleciyle çok fazla oynamamamızı bekliyorlardı, ancak genel olarak iyi iş çıkardık. Finalde iki yeni forvet koydular ve çok az oyuncu olduğunu gösterdiler. forvet 90. dakika. Muriel takım arkadaşları gibi harika bir maç çıkardı ve belki de daha fazlasını hak ettik.

"Merih Demiral, alışkanlıklarından farklı bir oyun tarzına itildi, ancak bunu yapacak özelliklere sahip. Zaten iyi bir teknik altyapısı var, fiziksel olarak gelişebilir ve daha da büyüyebilir."

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HAKAN ÇALHANOĞLU VE MERİH DEMİRAL MAÇ SONU BULUŞTU

0-0'lık maç ardından iki milli futbolcu bir araya geldi. Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral maçta giydikleri formaları birbirlerine hediye ettiler. 21. haftanın geride kaldığı Serie A'da Inter 50 puanla zirvedeki yerini korurken Atalanta da 42 puanla 4. sırada yer aldı.