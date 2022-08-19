Michy Batshuayi transferinde herkes ters köşe oldu! Yeni takımı belli oldu

Chelsea, Michy Batshuayi için kararını verdi. İngiliz ekibinin, Everton'dan Anthony Gordon'ı istediği ve yapacağı teklifte adı Fenerbahçe ile gündeme gelen Michy Batshuayi'yi kullanacağı ileri sürüldü.

MICHY BATSHUAYI, FENERBAHÇE İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Uzun süredir forvet arayışını sürdüren Fenerbahçe için geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Michy Batshuayi'nin adı gündeme gelmişti. Sarı-lacivertlilerin Belçikalı golcü ile anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.

CHELSEA'NİN PLANI BELLİ OLDU

İngiltere basınında yer alan habere göre; Everton'da forma giyen Anthony Gordon'ı kadrosuna katmak isteyen Chelsea, transferde Michy Batshuayi'yi de kullanacak. Ada ekibi yapacağı teklifte Belçikalı golcüyü de takas olarak teklif edecek.

MICHY BATSHUAYI'NİN FENERBAHÇE KARNESİ

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Beşiktaş'ta geçiren Michy Batshuayi, siyah-beyazlı formayla 42 resmi maçın 35'inde ilk 11'de yer aldı ve toplam 3155 dakika süre aldı. 28 yaşındaki Belçikalı golcü bu karşılaşmalarda 14 gol ve 5 asistle skora katkıda bulundu.