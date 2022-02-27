Mircea Lucescu'dan savaş itirafı! Ukrayna'dan ayrılık anlarını böyle anlattı

Star Gazetesi 27 Şubat 2022 Pazar 19:48 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 19:48

Yıllar önce Ukrayna'ya giden Mircea Lucescu uzun dönem Shakhtar Donetsk'i çalıştırmış ve ardından ezeli rakip Dinamo Kiev'in başına geçmişti. Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş sonrasında ise Ukrayna'dan ayrılmayacağını belirten Mircea Lucescu kendisine yapılan uyarıların ardından ülkesi Romanya'ya geçti. Tecrübeli teknik adam ülkesi basınına Kiev'de yaşadıklarını anlattı.

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MİRCEA LUCESCU: KİEV'E GERİ DÖNMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM

Ülkesi Romanya'ya dönen Mircea Lucescu verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Eşim Nelly ve aile üyeleri, görüntüleri televizyonda gördü ve birkaç gün geri dönmem için bana yalvardı. Kulüp başkanı ve oyuncularla konuştuktan sonra ülkeden ayrılmayı isteksizce yaptım. Onlarla sürekli temas halindeyim, özellikle de oyuncuları aileleriyle birlikte Kiev'den uzaklaştırmanın bir yolunu bulmalıydım. Çoğunun birkaç çocuğu var.

Ukrayna televizyonu halkı rahatsız etmek istemedi ve savaşın görüntülerini yayınlamadı. Bilgi bana Romanya'daki akrabalardan ve dünyadaki birçok arkadaşımdan, hatta Brescia'dan geldi."

LUCESCU UKRAYNA'DAN MENAJERİNİN ARABASIYLA AYRILDI

Tecrübeli teknik adam Kiev'den ayrılışını şu sözlerle anlattı:

"Geceleri araba sürüyorduk ve ilk 100 kilometrede hız saatte 20 kilometreyi geçmedi. Amaç, 5 kilometrelik bir kuyruk bulduğumuz Moldova sınırına ulaşmaktı. Yolda neredeyse bir günümüzü 500 kilometre yol kat etmek için harcadık ama risklerden kaçınmanın tek yolu buydu.

Ukraynalılar gururlu bir millet, topraklarına çok bağlılar. Uzun bir süre savaşacaklarını ve direneceklerini garanti edebilirim. Rusya halkı, eminim, savaşa karşıdır. Moskova ve St. Petersburg'daki gösterilerin görüntülerini gördüm. Ukrayna'da bu operasyonu başlatan Rusya halkı değil, Başkan Putin'di. Bir ateşkes olmasını ve diplomasinin yapması gerekeni yapacağını umuyorum. Ne zaman olacağını bilmesem de Kiev'e dönmek ve Dinamo ile çalışmaya devam etmek için sabırsızlanıyorum.

Romanya'da normal hayata döndüğümü söyleyemem. Aklım ve kalbim Kiev'de, oyuncularımla ve orada kalan herkesle birlikteyim. Shakhtar'ın koçlarının Polonya üzerinden trenle Ukrayna'dan ayrılmaya çalıştıklarını biliyorum ama başarılı olamadılar. Ben daha şanslıyım ama onlarla birlikteyim. Ve Kiev'de kalanlarla birlikte..."