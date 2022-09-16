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Napoli efsanesinden Kim Min-Jae için inanılmaz sözler! ''Böylesi çok az bulunur''

Kim Min-Jae için Napoli'nin efsane oyuncularından Giuseppe Bruscolotti, övgü dolu sözlerde bulundu. Bruscolotti, Kim Min-Jae'de kendisini gördüğünü belirtirken, 'Böylesi çok az bulunur.' dedi. İşte detaylar...

Star Gazetesi16 Eylül 2022 Cuma 21:11 - Güncelleme:
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Napoli'nin efsane oyuncularından Giuseppe Bruscolotti, İtalyan ekibinin yeni stoperi Kim Min-Jae hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kim Min-Jae'nin harika bir geleceği olduğunu belirten Bruscolotti, "Onda kendimi görüyorum." ifadelerini kullandı.

KIM MIN-JAE'YE ÖVGÜ DOLU SÖZLER

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin efsane oyuncularından Giuseppe Bruscolotti, performansıyla büyük beğeni toplayan Kim Min-Jae hakkında konuştu. "Benim zamanımda benim gibi bir defans oyuncusu görüyorum." diyen Bruscolotti, "Çok şey söylediler ama bu çocuğun harika bir geleceği var." dedi.

"KIM MIN-JAE GİBİSİ ÇOK AZ BULUNUR"

"Napoli'yi Kim Min-Jae transferi için tebrik etmeliyiz." diyen Bruscolotti Güney Koreli stoper için, "Böylesi çok az bulunur." ifadelerini kullandı. Ayrıca Bruscolotti, genç savunmacının performansıyla beklentilerin ötesine geçtiğini belirtti.

İTALYA PERFORMANSI

Serie A ekibi Napoli'nin 18 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Kim Min-Jae, şu ana kadakim min-jae napolir 7 maçın 7'sinde de ilk 11'de yer aldı ve toplam 630 dakika süre aldı. 25 yaşındaki Güney Koreli savunma oyuncusu, bu karşılaşmalarda 2 golle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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