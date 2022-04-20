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  • Nuri Şahin iki efsane ismin tahtını yıktı! İnanılmaz başarı
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Nuri Şahin iki efsane ismin tahtını yıktı! İnanılmaz başarı

Nuri Şahin, Antalyaspor'un başındaki başarılı performansıyla büyük beğeni topladı. Akdeniz ekibiyle üst üste 6 maç kazanan Nuri Şahin, Emre Belözoğlu ve Abdullah Avcı'yı geride bıraktı. İşte detaylar...

Star Gazetesi20 Nisan 2022 Çarşamba 00:28 - Güncelleme: 20 Nisan 2022 Çarşamba 00:28
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Süper Lig'de Antalyaspor'da görev yapan Nuri Şahin, son haftalardaki üst üste alınan galibiyetlerle Emre Belözoğlu ve Abdullah Avcı'yı geride bıraktı. Nuri Şahin, Akdeniz ekibiyle ligde çıktığı son 6 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

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NURİ ŞAHİN 2 İSMİ SOLLADI

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile birlikte bu sezon 5 maç üst üste kazanan teknik direktör konumundaydı. Ancak Antalyaspor'un teknik direktörü Nuri Şahin ligde üst üste aldığı 6 galibiyetle iki ismi de geride bırakarak büyük bir başarıya imza attı.

NURİ ŞAHİN'İN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARNESİ

Nuri Şahin, ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadığı Antalyaspor'da 31 resmi maça çıktı. 33 yaşındaki teknik direktör, aldığı 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetle maç başına 1.74 puanlık bir istatistik yakaladı.

Star Gazetesi

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