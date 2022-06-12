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O geliyor! Emre Mor transferi bitti: Taraftar çılgına dönecek

Milli futbolcu Emre Mor için Fenerbahçe harekete geçti. Sarı lacivertliler yıldız oyuncunun durumu hakkında Volkan Demirel'den bilgi aldı. Emre Mor için son söz yeni teknik direktör Jorge Jesus'un vereceği raporda. İşte detaylar...

Star Gazetesi12 Haziran 2022 Pazar 18:47 - Güncelleme:
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Süper Lig'de Fatih Karagümrük forması giyen Emre Mor için Fenerbahçe devreye girdi. Sarı lacivertliler milli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Öte yandan Fenerbahçe, Emre Mor için Karagümrük eski teknik direktörü Volkan Demirel'den bilgi aldı.

EMRE MOR İÇİN RAPOR BEKLENİYOR

Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda teknik direktörü Jorge Jesus, Emre Mor için kararı verecek. Portekizli teknik adamın raporu sonrasında sarı lacivertliler harekete geçerek transfere nokta koymayı planlıyor. Karagümrük'te bu sezon eski günlerine dönüş sinyali veren Emre Mor'un ise Fenerbahçe'de forma giymek istediği belirtiliyor.

HURMA'DAN EMRE MOR AÇIKLAMASI

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma katıldığı bir canlı yayın programında Emre Mor için Fenerbahçe'den teklif gelmediğini açıklamıştı.

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MİLLİ YILDIZIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Emre Mor, bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 29 resmi maçın 22'sinde ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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