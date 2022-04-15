Real Madrid, Çağlar Söyüncü için gemileri yaktı! Tarihe geçecek rakam

Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü için Real Madrid, kesenin ağzını açtı. İspanyolların 45 milyon euroyu gözden çıkardığı milli oyuncu Çağlar Söyüncü eğer bu bonservis bedeliyle transfer olursa en pahalı Türk futbolcusu olarak tarihe adını yazdıracak.

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REAL MADRİD, ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'YÜ İSTİYOR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü için Real Madrid devreye girdi. İspanyol ekibi milli savunmacıyı ısrarla isterken Leicester City'nin oyuncu için istediği 45 milyon euroyu gözden çıkardı.

TARİHE GEÇECEK

Çağlar Söyüncü'nün Real Madrid'e transferi gerçekleşirse tarihe geçecek. 39 milyon euro ile ilk sırada yer alan Hakan Çalhanoğlu'nu sollayarak en pahalı Türk oyuncusu olacak.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN İNGİLTERE KARNESİ

Milli yıldız Çağlar Söyüncü, Leicester City formasıyla bu sezon 38 resmi maçın 37'sinde ilk 11'de yer aldı. 25 yaşındaki savunmacı bu karşılaşmalarda 1 golle takımına katkıda bulundu.