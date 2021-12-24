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Rekor kırılıyor! Kerem Aktürkoğlu'na çılgın teklif

Genç yıldız Kerem Aktürkoğlu için Avrupa'nın önde gelen kulüpleri transferde yarışa girerken Marsilya'nın ardından Atletico Madrid de devreye girdi. Kerem Aktürkoğlu için 14 milyon Euro bonservisi gözden çıkaran Atletico Madrid transferi gerçekleştirirse sarı kırmızılılarda Arda Turan'ın rekoru da kırılmış olacak.

Star.com.tr24 Aralık 2021 Cuma 05:00 - Güncelleme: 24 Aralık 2021 Cuma 05:00
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Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'la 5 yıllık sözleşme imzalasa da transfer teklifleri almaya devam ediyor. Fransız kulübü Marsilya'nın ısrarla istediği Kerem Aktürkoğlu'na son olarak Atletico Madrid talip oldu. İspanyol ekip 14 milyon Euro bonservisi devre arası transfer dönemi için gözden çıkardı.

KEREM AKTÜRKOĞLU AVRUPA YOLCUSU

Genç yıldız için ilk olarak Marsilya'nın devreye girdiği belirtilmişti. Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansla takdir toplayan Kerem Aktürkoğlu şimdi de Atletico Madrid'in radarında. 14 milyon Euro bonservisi gözden çıkaran İspanyol ekibi 2011 yılında Arda Turan'ı 13 milyon Euro bonservis karşılığında kadrosuna katmıştı. Eğer Kerem Aktürkoğlu 13 milyon Euro bonservis üzerinde transfer olursa Arda Turan'ın rekorunu kırarak geçmiş olacak.

BU SEZON ÇOK FORMDA

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray ve Milli Takım'da gösterdiği performans ile en verimli dönemlerinden birini yaşıyor. Milli yıldız Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 3 gol 1 asist yaparken Avrupa Ligi'nde de çıktığı 6 maçta 1 gol 1 asistlik performans gösterdi. Kerem Aktürkoğlu öte yandan Avrupa Ligi Elemeleri'nde de 4 maçta 2 gol 3 asist yaptı.

Star.com.tr

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