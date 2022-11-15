Ata topraklarından Kırgızistan, Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI'ya Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tasarımı Aksungur İHA'yı da eklemeyi planlıyor. Konuya ilişkin geçtiğimiz ay "Bayraktar AKINCI artık bizim" yazısıyla AKINCI'nın fotoğraflarını paylaşan Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçibek Tashiev, şimdi de TAI'nin Aksungur İHA'sının minyatür bir maketinin fotoğraflarını seri halinde paylaştı. Kamchibek Tashiev paylaşımda, "Artık Aksungur bizim de bizim" ifadelerini kullandı. Böylelikle Aksungur'un ilk yabancı müşterisinin Kırgızistan olduğu anlaşılmış oldu.

ÖNCE BAYRAKTAR TB2 VE AKINCI, ŞİMDİ DE AKSUNGUR İHA...



Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Basın Merkezi ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), Kırgızistan'ın kaç adet Aksungur İHA satın alacağı, bu İHA'ların hangi konfigürasyonlarda olacağı veya anlaşmanın maliyeti hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Daha önce Türkiye'den Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı İHA'ları satın alan Kırgızistan da bu anlaşmaların detaylarını paylaşmadı. Kırgızistan'ın bu araçları Bayraktar TB2 ve Akıncı İHA'ları ile birlikte ağırlıklı olarak Tacikistan sınırındaki keşif ve gözetleme operasyonlarında kullanması bekleniyor.

AKSUNGUR İHA'NIN SIRADAKİ MÜŞTERİSİ ENDONEZYA OLACAK



Kırgızistan ile ilk ihracat başarısını yakalayan Aksungur'un sıradaki müşterisi Endonezya olacak. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, 2-5 Kasım tarihlerinde Jakarta'da düzenlenen Indo Defence Expo & Forum 2022 Fuarı'nda Endonezya'nın ANKA ve Aksungur insansız hava araçlarına ihtiyacı olduğunu söyledi. Kotil yaptığı açıklamada, "Sözleşme imzalamamış girişimleri görüşmüyoruz ancak buradaki yetkililerle tüm bu ürünleri görüşmeye devam edeceğiz, Endonezya'dan güzel haberler bekliyorum" dedi. Ayrıca TUSAŞ İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, Eylül ayında AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç Afrika ülkesinden ikisinin Aksungur İHA'ları, birinin de Anka İHA'ları ile ilgilendiğini söyledi. Ayrıca, Cezayir merkezli MENADefense web sitesi geçen ay Cezayir'in altı TAI Aksungur İHA siparişi verdiğini bildirdi. Edinilen bilgiye göre bu anlaşma ile Cezayir, Aksungur'un ilk yabancı müşterisi oldu. Ancak daha sonra bu bilgilerin gerçek olmadığı ortaya çıktı.