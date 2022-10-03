Resmen Galatasaraylıların ahı tuttu! Mostafa Mohamed'i yıkan haberi duyurdular

Yaz aylarında Galatasaray'dan kiralık olarak Nantes'e giden Mostafa Mohamed için Fransa'da işler yolunda gitmiyor. Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak son 4 lig maçında da golle buluşamayan Mostafa Mohamed yedek kulübesine çekilecek.

MOSTAFA MOHAMED, KİRALIK OLARAK GİTMİŞTİ

Galatasaray'ın yaklaşık 4 milyon euroya Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılılarda beklentilerin altında kalmış ve bu yaz kiralık olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'e gönderilmişti.

FRANSA'DA İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMIŞTI

Mostafa Mohamed, yeni takımı Nantes'te yeni sezona iyi bir başlangıç yapmıştı. Mısırlı golcü ilk 5 lig maçında 2 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulunarak büyük beğeni toplamıştı.

NANTES'TE MOSTAFA MOHAMED'E KESİK

L'Equipe gazetesinden alınan bilgiye göre; Ligue 1'de son 4 karşılaşmada da golle buluşamayan Mostafa Mohamed için teknik direktör Antoine Kombouare kararını verdi. Kombouare, Mısırlı golcüyü yedek kulübesine çekecek.