Rusya'da Yusuf Yazıcı çılgınlığı! Gündem oldu

Star.com.tr 3 Şubat 2022 Perşembe 05:30 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 05:30

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı Lille'den ayrılarak CSKA Moskova'ya transfer oldu. İmzayı attığı günden itibaren Rusya'da gündemden düşmeyen Yusuf Yazıcı için takım arkadaşlarından peşi sıra övgüler geldi. İlk olarak CSKA Moskova'nın orta saha oyuncusu Ilzat Akhmetov verdiği röportajda milli yıldız hakkında övgü dolu sözler söylemişti. Şimdi de takımın bir diğer önemli orta saha oyuncusu Maxim Mukhi, Yusuf için övgü dolu sözler söyledi.

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"YUSUF YAZICI'YI TAKDİR ETTİM"

Milli futbolcu ile antrenmanda çok iyi anlaştığını belirten Rus futbolcu Maxim Mukhi verdiği röportajda şu sözleri söyledi: "Yusuf Yazıcı'nın takıma katılmasıyla birlikte antrenmanlar çok eğlenceli hale geldi. Enerjisi çok yüksek bir futbolcu. Yusuf'un top sürmesi ve sol ayağı çok kuvvetli. Şutlarını çok etkili buldum. Yusuf Yazıcı'nın futbolculuğunu takdir ettim."

YUSUF YAZICI HAZIRLIK MAÇINDA İLK 11'DE

Öte yandan CSKA Moskova, Danimarka ekibi Viborg'u hazırlık maçında konuk etti. Karşılaşma Rus ekibin 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı. İlk 11'de sahaya çıkan Yusuf Yazıcı maçta 70 dakika forma giydi.