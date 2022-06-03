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Su-57'de beklenen gerçekleşti! 2025 yılına kadar...

Rusya'nın doğusunda bulunan Komsomolsk-on-Amur'daki havacılık tesisinde üretilen 2 adet Su-57 savaş uçağı Rus Hava Kuvvetlerine teslim edildi. Ayrıca tesis Rusya'ya 2025 yılına kadar 14 Su-57 savaş uçağı daha teslim edecek.

Star Gazetesi3 Haziran 2022 Cuma 23:26 - Güncelleme:
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Rusya'nın doğusunda yer alan Komsomolsk-on-Amur kentindeki havacılık tesisi, 53 ve 54 kuyruk numaralı iki yeni seri Su-57 savaş uçağını Rus Hava Kuvvetleri'ne teslim etti.

Su-57 savaş uçaklarının teslimatında daha önce de sıkıntılar yaşanmıştı.

14 ADET SU-57 SAVAŞ UÇAĞI TESLİM EDİLECEK

Daha önce Su-57 savaş uçaklarında teslimat sıkıntısı yaşanmıştı. Söz konusu uçak teslimatları hızlandırılmış bir şekilde başladı. Üretim ölçekleri arttı ve 2025 yılına kadar Rus Hava Kuvvetleri'ne 14 adet savaş uçağı teslim edilmesi planlandı.

Öte yandan önceki iki uçak Şubat ayında teslim edildi ve diğer iki uçakta yılsonundan önce teslim edilecek. Bu nedenle Rus Hava Kuvvetleri 2022'de altı avcı uçağı alacak.

ÜÇ BEŞİNCİ NESİL SAVAŞ UÇAKLARINDAN BİRİ

Su-57, Çin J-20 ve Amerikan F-35 ile birlikte dünya çapında üretimde olan üç beşinci nesil savaş uçağından biridir. Başlangıçta, uçağın 2015-2016 yıllarında rakiplerden kaynaklanan gecikmeler nedeniyle faaliyete geçeceği varsayıldı. Bu nedenle gelişmiş ekipman açısından onlardan biraz daha düşük. Bu nedenle, Rus savaşçı, Çinli ve Amerikalı rakiplerinden daha az gizli olarak kabul edilmekte.

Star Gazetesi

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