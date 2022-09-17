Süper Lig'de Şenol Güneş sesleri! Harekete geçtiler: ''Acilen gelmeli''

Beşiktaş taraftarı Şenol Güneş için harekete geçti. Siyah-beyazlı binlerce taraftar 2-2 berabere biten İstanbulspor maçı sonrası Şenol Güneş'in takımın başına getirilmesi için paylaşımlar yaptı.

BEŞİKTAŞ'TA ŞENOL GÜNEŞ SESLERİ

Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda konuğu olduğu İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası teknik direktör Valerien Ismael eleştirilerin hedefi olurken Şenol Güneş ismi yeniden gündeme geldi.

TARAFTARLAR ŞENOL GÜNEŞ'İ İSTİYOR

İstanbulspor karşılaşması sonrası harekete geçen birçok siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyada harekete geçti. Şenol Güneş'in teknik direktörlüğe getirilmesi için binlerce paylaşım yapıldı.

ŞENOL GÜNEŞ'İN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Şenol Güneş, geçmişte görev yaptığı Beşiktaş'ta 198 resmi maçın 116'sından galibiyet, 45'inden beraberlik ve 37'sinden mağlubiyet alarak maç başına 1.98 puan ortalamasını yakaladı. 70 yaşındaki teknik adam siyah-beyazlı takımla 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

İşte Şenol Güneş paylaşımlarından bazıları: