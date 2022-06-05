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Süper Lig'de Volkan Demirel sürprizi! Teklif bekliyor...

Volkan Demirel, Fatih Karagümrük macerasının ardından teknik direktörlük kariyerini sürdürmek istiyor. Süper Lig ekiplerinden teklif bekleyen Volkan Demirel'in şimdiden görüştüğü kulüplerin olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi5 Haziran 2022 Pazar 21:20 - Güncelleme:
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Fatih Karagümrük'te devre arasında teknik direktörlük görevine getirilen Volkan Demirel, başarılı performansıyla büyük beğeni topladı. İstanbul ekibinden ayrılan genç çalıştırıcı Volkan Demirel'in şimdiden görüştüğü kulüpler var.

VOLKAN DEMİREL, TAKIM ARIYOR

Bu sezonun ikinci yarısını Fatih Karagümrük'te geçiren ve geçtiğimiz günlerde yolların ayrıldığı Volkan Demirel, Süper Lig ekiplerinden teklif bekliyor. 40 yaşındaki çalıştırıcının şimdiden görüşme yaptığı da gelen bilgiler arasında.

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VOLKAN DEMİREL'İN FATİH KARAGÜMRÜK KARNESİ

Volkan Demirel, Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'ün başında 24 lig maçına çıktı. Genç teknik adam bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak maç başına 1.71 puan ortalamasını yakaladı.

Star Gazetesi

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