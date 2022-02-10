Tek başına başardı! Kerem Aktürkoğlu gibisi yok

Star.com.tr 10 Şubat 2022 Perşembe 05:01 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 05:01

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, performansıyla takımının en iyisi olmayı başardı. 9 gol ve 7 asistle takımına katkıda bulunan Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılılarda en çok gol ve asist yapan oyuncu olmayı başardı.

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KEREM AKTÜRKOĞLU, GALATASARAY'DA FORVETLERİ SOLLADI

Sezon başından bu yana kötü bir gidişatı olan Galatasaray'ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, takımında en çok gol ve asist yapan oyuncu oldu. Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 4 gol atan Halil Dervişoğlu ile Mbaye Diagne'yi ve 6 gol atan Mostafa Mohamed'i geçerek 9 golle takımına katkıda bulundu.

KEREM AKTÜRKOĞLU, EN ÇOK ASİST YAPAN İSİM OLDU

Asist konusunda da 5 asist yapan Olimpiu Morutan'ı sollayarak 7 asistle takımına katkıda bulunan Kerem Aktürkoğlu bu alanda da takımının en iyisi oldu.

GALATASARAY'IN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 36 resmi maçta 9 gol ve 7 asistle takımına katkı sağlayarak dikkat çekti. 36 maçın 31'inde ilk 11'de yer bulan 23 yaşındaki milli oyuncu performansıyla büyük beğeni toplarken. Öte yandan genç oyuncunun adı transfer konusunda birçok Avrupa kulübüyle anılmıştı.