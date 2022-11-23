Türkiye'den F-35 ambargosuna MMU ile cevap: Ete kemiğe büründü

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 savunma sistemlerini hazmedemeyen ABD, Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası'nı (CAATSA) yürürlüğe sokmuştu. Konu dahilindeprogramından da çıkarılan Türkiye, bu ambargoyak'ı üreterek cevap verdi.

Son gelişme olarak ise, 24 TV'de Murat Çiçek ile Yüz Yüze programına konuk olan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak hakkında heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin son yıllardaki savunma sanayiinde başarılarını ve ileriye dönük hedeflerini anlatan Demir, Türkiye'nin ilk Milli Muharip Uçak'ı (MMU) hakkında son montaj hattının da açıldığını, yerli ve milli uçağın son halinin bugün paylaşılacağı müjdesini verdi.

İsmail Demir, MMU ile ilgili yaptığı açıklamada, "Dün, Milli Muharip Uçak'ının son montaj açılışını yaptık. Milli Muharip Uçağımız montaj hattında ete kemiğe büründü. Görüntülerini de yarın yayınlayacağız." dedi.

2023 PROJELERİ ARASINDA MİLLİ MUHARİP UÇAK VAR MI?



MMU'nun son durumu hakkında bilgiler paylaşan Demir, "Uçak bütün sistemleriyle hazır. Yer testlerini pistte koşmak, motor çalıştırmak, acil güçte çalıştırmak, hidrolik sistemlerinin çeşitliliği basınçlarda test etmek, uçağın statik yüklenmelerini yapmak gibi bir dizi yerde yapılması gereken işlemler var. Ama uçak ete kemiğe büründü. Uçmak hele insanla uçmak çok daha dikkat edilmesi gereken, çok ince detaylı olarak madde madde onaylanması aşama aşama test edilmesi gereken şeyler. Onlar yapıldıktan sonra uçuşa hazır olacak." dedi.

HER ŞEY YÜZDE 100 YERLİ VE MİLLİ OLMALI MI?

"MMU'nun yerlilik oranı nedir?" sorusuna ise Savunma Sanayii Başkanı Demir şöyle yanıt verdi: Bu tür projelerde en büyük özellik sadece bir platform yapmıyor oluşunuzdur. Bir dizi alt sistem de mevcut. Hidrolik sistemlerini tasarlayan, imal eden birilerini buluyorsunuz. Elektro motorları yapanlar, radar görünmezliği yapanlar, onun boyasını yapanlar, onun malzemesini yapanlar, elektronik sistemleri yapanlar gibi ana parametre olarak 40'a yakın ana sistem var. Bunların her birisinin yerli üreticisini bulmak geliştirmek zorundasınız. Bu, hadi demekle olmuyor. Bu çalışmalar için 40'a yakın şirketten 32-33'ü devrede."