Ve Arda Güler yuvadan uçuyor! Rekor bedelle dünya devine gidiyor

Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda genç yıldızı Arda Güler için dünya devi Paris Saint-Germain gözünü kararttı. Fransız ekibinin sarı-lacivertlilere17 yaşındaki Arda Güler için 30 milyon euro ödemeyi kabul ettiği öne sürüldü.

PSG'DEN ARDA GÜLER HAREKATI

Fransa basınında yer alan habere göre; Ligue 1 devi Paris Saint-Germain Fenerbahçeli Arda Güler'in peşine düştü. Fransız ekibi genç oyuncu için ilerleyen günlerde sarı-lacivertli takımla masaya oturacak.

REKOR RAKAM

Haberde, PSG'nin Arda Güler'in serbest kalma bedeli olan 30 milyon euroyu ödemeyi gözden çıkardığı belirtildi. Eğer transfer bu rakamla gerçekleşirse sarı-lacivertlilerin en pahalı satışı olarak tarihe geçecek.

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ARDA GÜLER'İN PERFORMANSI

Arda Güler, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 16 resmi maçın 2'sinde ilk 11'de yer aldı. 17 yaşındaki genç yıldız aldığı 373 dakika sürede 3 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.