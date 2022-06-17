Ve Arda Güler yuvadan uçuyor! Rekor bedelle dünya devine gidiyor

Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda genç yıldızı Arda Güler için dünya devi Paris Saint-Germain gözünü kararttı. Fransız ekibinin sarı-lacivertlilere17 yaşındaki Arda Güler için 30 milyon euro ödemeyi kabul ettiği öne sürüldü.
Fransa basınında yer alan habere göre; Ligue 1 devi Paris Saint-Germain Fenerbahçeli Arda Güler'in peşine düştü. Fransız ekibi genç oyuncu için ilerleyen günlerde sarı-lacivertli takımla masaya oturacak.
REKOR RAKAM
Haberde, PSG'nin Arda Güler'in serbest kalma bedeli olan 30 milyon euroyu ödemeyi gözden çıkardığı belirtildi. Eğer transfer bu rakamla gerçekleşirse sarı-lacivertlilerin en pahalı satışı olarak tarihe geçecek.
Arda Güler, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 16 resmi maçın 2'sinde ilk 11'de yer aldı. 17 yaşındaki genç yıldız aldığı 373 dakika sürede 3 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.
Star Gazetesi