Ve Emre Mor transferi resmen açıklandı! Canlı yayında duyuruldu

Fatih Karagümrük'te bu sezonki başarılı performansıyla beğeni toplayan Emre Mor uzun süredir Fenerbahçe ile anılıyordu. Ancak İstanbul ekibinin başkanı Süleyman Hurma, Emre Mor için A Spor'a konuştu.

EMRE MOR'U CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün başkanı Süleyman Hurma, A Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. Uzun zamandır adı Fenerbahçe ile anılan Emre Mor için de konuşan Hurma, "Ben de Fenerbahçe'den şu oyuncuyu bırakır mısınız diyorum, başka takımlarla da oluyor, bir araya geldiğimizde olabilecek olasılıkları konuşuyoruz. Ama masaya oturup direkt 'Sizden şu oyuncuyu istiyoruz.' şeklinde bir şey olmadı." ifadelerini kullandı.

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EMRE MOR'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Emre Mor, bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 29 resmi maçın 22'sinde ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu.