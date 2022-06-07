İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Haziran 2022 Salı / 8 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,7681
  • EURO
    18,0353
  • ALTIN
    998.795
  • BIST100
    2648.19
  • Haberler
  • >
  • Ekstra
  • >
  • Ve Emre Mor transferi resmen açıklandı! Canlı yayında duyuruldu
Ekstra

Ve Emre Mor transferi resmen açıklandı! Canlı yayında duyuruldu

Emre Mor uzun süredir Fenerbahçe ile anılıyordu. Ancak Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, canlı yayında yaptığı açıklamada sarı-lacivertlilerin Emre Mor'u istemediklerini açıkladı. İşte detaylar...

Star Gazetesi7 Haziran 2022 Salı 20:40 - Güncelleme:
ABONE OL

Fatih Karagümrük'te bu sezonki başarılı performansıyla beğeni toplayan Emre Mor uzun süredir Fenerbahçe ile anılıyordu. Ancak İstanbul ekibinin başkanı Süleyman Hurma, Emre Mor için A Spor'a konuştu.

EMRE MOR'U CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün başkanı Süleyman Hurma, A Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. Uzun zamandır adı Fenerbahçe ile anılan Emre Mor için de konuşan Hurma, "Ben de Fenerbahçe'den şu oyuncuyu bırakır mısınız diyorum, başka takımlarla da oluyor, bir araya geldiğimizde olabilecek olasılıkları konuşuyoruz. Ama masaya oturup direkt 'Sizden şu oyuncuyu istiyoruz.' şeklinde bir şey olmadı." ifadelerini kullandı.

Cengiz Ünder, Avrupa'yı fethetti! İnanılmaz başarı...

EMRE MOR'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Emre Mor, bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 29 resmi maçın 22'sinde ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.