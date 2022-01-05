Ve teklif kabul edildi! Cengiz Ünder imzayı resmen atıyor

Star.com.tr 5 Ocak 2022 Çarşamba 05:00 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 05:00

Marsilya forması giyen Cengiz Ünder'in bonservisi Roma'da bulunuyor. Fransız kulüp milli futbolcuyu sezon sonunda 8,4 milyon Euro karşılığında zorun satın alma opsiyonuyla kadrosuna katacaktı. Ancak İtalyan kulüp Marsilya'ya geçtiğimiz günlerde ilginç bir teklifle geldi. Fransız basınına göre Roma, Marsilya'dan Boubacar Kamara'yı renklerine bağlamak için Cengiz Ünder ve Pau Lopez'in bonservislerinde indirime gitmeyi teklif etti. Ve yeni bir iddiaya göre Marsilya, Roma'nın teklifini kabul etti...

CENGİZ ÜNDER MARSİLYA'DA

Marsilya, Roma'dan Cengiz Ünder ve Pau Lopez'i kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Yeni yapılacak anlaşmada Boubacar Kamara Roma'ya transfer olacak ve Cengiz Ünder ve Pau Lopez daha önce yapılan anlaşmaya göre daha uygun bir bedele Fransız kulübüne transfer olacak.

20 MAÇ 6 GOL 1 ASİST

Fransız ekibi Marsilya'da bu sezon 20 maça çıkan Cengiz Ünder Ligue 1'de 14 maçta 4 atmıştı. Milli yıldız Avrupa Ligi'nde çıktığı 5 maçta da 1 gol atmayı başarırken Cengiz, Fransa Kupası'nda da çıktığı 3 maçta 2 gol kaydetti.