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  • Ve Uğurcan Çakır transferi bitti! Herkes ters köşe oldu: Resmen imzayı atıyor
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Ve Uğurcan Çakır transferi bitti! Herkes ters köşe oldu: Resmen imzayı atıyor

Uğurcan Çakır için Trabzonspor'da kollar sıvandı. Bordo-mavili yönetim şu ana kadar resmi bir teklif gelmeyen başarılı kaleci Uğurcan Çakır'ın maaşında iyileştirme yaparak sözleşme uzatmak istiyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi26 Temmuz 2022 Salı 22:00 - Güncelleme:
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Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon yaşadığı şampiyonlukta büyük pay sahiplerinden olan Uğurcan Çakır'ın geleceği belli oldu. Bordo-mavililer, henüz resmi bir teklif gelmeyen Uğurcan Çakır ile yeni sözleşme imzalamayı planlıyor.

UĞURCAN ÇAKIR, ŞAMPİYONLUKTA BÜYÜK PAY SAHİBİ OLDU

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır, başarılı performansıyla şampiyonlukta büyük pay sahiplerinden biri olarak büyük beğeni toplamıştı. Milli file bekçisi performansıyla birçok Avrupa ekibinin de ilgisini çekmeyi başardı.

RESMİ BİR TEKLİF YOK

Bordo-mavililerin büyük gelir elde etmeyi planladığı Uğurcan Çakır'ın adı birçok Avrupa ekibiyle anılmasına rağmen henüz kulübe ulaşan resmi bir teklif yok.

YÖNETİM, UĞURCAN ÇAKIR İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Trabzonspor yönetimi Uğurcan Çakır için kararını verdi. Bordo-mavililer teklif gelmeyen 26 yaşındaki milli kalecinin maaşında iyileştirme yaparak yeni sözleşme imzalamayı planlıyor.

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PERFORMANSI

Uğurcan Çakır, geçtiğimiz sezon 43 resmi maçta forma giydi. 26 yaşındaki milli kaleci bu karşılaşmaların 13'ünde kalesini gole kapatırken, kalesinde 46 gole engel olamadı.

Star Gazetesi

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