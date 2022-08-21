Ve Victor Nelsson transferi bitti! Resmen imzayı atıyor

Marcao'nun takımdan ayrılmasıyla savunmada sıkıntı yaşamak istemeyen Galatasaray, Victor Nelsson'u elinde tutmak istiyor. Bu amaçla sarı-kırmızılılar Victor Nelsson'un maaşında iyileştirme yaparak yeni sözleşme imzalayacak.

GALATASARAY, VICTOR NELSSON'U TUTMAK İSTEMİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Marcao'dan sonra savunmasını ayakta tutan Victor Nelsson için kolları sıvadı. Teknik direktör Okan Buruk'un da takımda kalmasını istediği Victor Nelsson'un maaşında iyileştirme yapılarak yeni sözleşme imzalanacak.

SEVILLA, ONU DA İSTİYORDU

Marcao'yu kadrosuna katan İspanya La Liga ekibi Galatasaray'ın bir diğer stoperi Victor Nelsson'a da talip olmuş ama sarı-kırmızılılar Danimarkalı stoperi bırakmak istememişti.

VICTOR NELSSON'UN GALATASARAY KARNESİ

2021'in yaz aylarında Kopenhag'dan 7 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Victor Nelsson, sarı-kırmızılı formayla 45 resmi maçın 44'ünde ilk 11'de yer aldı ve toplam 3999 dakika süre aldı. 23 yaşındaki Danimarkalı stoper, bu karşılaşmalarda 1 golle skora katkıda bulundu.