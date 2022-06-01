Ve Yunus Akgün imzayı atıyor! Yeni adresini resmen duyurdular

Bu sezon Süper Lig'de büyük çıkış yakalayan Yunus Akgün için Avrupa kulüpleri başta olmak üzere bir çok kulüp talip oldu. Galatasaray ise genç yıldızı için harekete geçti. Sarı kırmızılılar Yunus Akgün ile sözleşme uzatma kararı aldı. 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki oyuncu Galatasaray ile olan sözleşmesini uzatacak.

YUNUS AKGÜN İMZAYI ATIYOR

21 yaşındaki genç futbolcu için İtalya Serie A'dan bir çok kulüp devreye girdi. Galatasaray ise Yunus Akgün'ü satmama kararı aldı. Genç oyuncunun sözleşmesini uzatacak olan sarı kırmızılılar 800 bin lira maaş alan Yunus Akgün'ün kazancında da artış yapacak. Bu sezon Galatasaray'da forma giymek isteyen Yunus Akgün de Avrupa'ya gitmek için erken olduğunu düşünüyor.

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YUNUS AKGÜN'ÜN BU SEZONKİ KARNESİ

Adana Demirspor'da bu sezon 38 maça çıkan Yunus Akgün 9 gol 12 asistlik performans gösterdi. 34 kez ilk 11'de sahaya çıkan oyuncu Süper Lig'de 8 gol 9 asist yaptı. Yunus Akgün Türkiye Kupası'nda 4 kez sahaya çıkarken 1 gol 3 asist yapmayı başardı.

Star Gazetesi