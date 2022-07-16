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  • Ve Yusuf Yazıcı transferi bitti! Herkes ters köşe oldu: İşte yeni adresi
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Ve Yusuf Yazıcı transferi bitti! Herkes ters köşe oldu: İşte yeni adresi

Yusuf Yazıcı için Lille hikayesinin sonu geldi. Fransız ekibinde kadroda düşünülmeyen ve satışına sıcak bakılan Yusuf Yazıcı için Nottingham Forest bir adım önde gözüküyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi16 Temmuz 2022 Cumartesi 18:49 - Güncelleme:
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Ligue 1 ekibi Lille'de Yusuf Yazıcı için karar verildi. Gelecek sezon için takımda düşünülmeyen Yusuf Yazıcı için Nottingham Forest kollarını sıvadı. Milli oyuncunun menajeri de transfer görüşmelerini doğruladı.

LİLLE'DEN YUSUF YAZICI KARARI

Fransa basınında yer alan habere göre; Lille'de yeni teknik direktör Paulo Fonseca, Yusuf Yazıcı'yı takımda düşünmüyor. Yönetim bu doğrultuda oyuncunun satışına sıcak bakıyor ve gelecek olan teklifleri değerlendirecek.

EN GÜÇLÜ ADAY NOTTİNGHAM FOREST

Lille'den ayrılması beklenen Yusuf Yazıcı'yı İngiltere Premier Lig takımlarından Nottingham Forest, kadrosuna katmak istiyor. Girişimlerini hızlandıran İngiliz ekibinin yanı sıra Fulham da milli oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında.

MENAJERİ GÖRÜŞMELERİ DOĞRULADI

Yusuf Yazıcı'nın transferi hakkında açıklamalarda bulunan menajeri Adem Cebeci, Nottingham Forest ve Fulham'ın milli oyuncuya ilgisini doğrularken, "Kulüpler de şu anda pazarlık halinde." ifadelerini kullandı.

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YUSUF YAZICI'NIN PERFORMANSI

Yusuf Yazıcı geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak geçirdiği Rus ekibi CSKA Moskova'da 12 resmi maçta 963 dakika süre aldı. 25 yaşındaki milli oyuncu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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