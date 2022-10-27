Wout Weghorst, Valerien İsmael için açtı ağzını yumdu gözünü! İnanılmaz sözler

Süper Lig'de son olarak Hatayspor'a mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael ile yollar ayrıldı. Akıllara ise Wout Weghorst'un sözleri geldi. Hollandalı yıldız Hatayspor maçının ardından teknik direktöre eleştiriler getirmişti. Ancak bu sözler tercüme edilmedi. Wout Weghorst şu sözleri söyledi: "Henüz ilk yarıda oyundan düştük. İkinci yarıda daha da arttı bu durum. Çok tahmin edilebilir bir futbol oynuyoruz. Tempomuz çok düşük. Yaratıcı aksiyonların eksikliğini hissediyoruz. İkinci yarı sahayı 100 metre daha büyük hissettim."

WOUT WEGHORST VE TAKIMA ELEŞTİRİ GELDİ

Valerien Ismael ise maç sonrasında mağlubiyetin biletini oyuncularına kesmişti. Ismael'in sözleri şu şekilde: Bu sonuç kabul edilemez. Özellikle maça bu şekilde başladıktan sonra bu oyunu kabul edilebilir bulmuyorum. Teknik direktör olarak sorumluluğu alıyorum ama bazı oyuncularımızın da Beşiktaş gibi bir takımda oynadıklarının farkına varmalarını istiyorum.

WOUT WEGHORST'UN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Hollandalı yıldız siyah beyazlılarda bu sezon 11 resmi maça çıktı. 4 gol atan Wout Weghorst 4 de asist yaptı.