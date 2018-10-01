6 yılda 5.8 milyon konut satın aldık

Konut sektöründeki satış grafiği her geçen gün yükselirken, son 6 yıldaki veriler de vatandaşların hem yatırım hem de ihtiyaç nedeniyle konut satın almaya yöneldiğini ortaya koydu. Son 6 yılda sürekli artış gösterirken, bu dönemde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yeni ve ikinci el konutlar dahil, toplam 5 milyon 896 bin 269 konut satıldı. Söz konusu dönemde konut satışları sürekli artış gösterirken geçen yıl 1 milyon 409 bin 314 ile son 5 yılın satış rekoru kırıldı. Bu yılın ocak-ağustos döneminde ise 875 bin 64 konut el değiştirdi.

YABANCI İLGİSİ ARTTI

Türkiye’de barınma ihtiyacının dışında yatırım aracı olarak da önemli bir yeri olan konut piyasasında fiyatlar önemli oranda artış gösterdi. TCMB verilerine göre, Konut Fiyat Endeksi 2013 yılından bu yana yüzde 83 artarak 268,09’a yükseldi. Fiyat artışı, en fazla konut satışının gerçekleştiği İstanbul’da yüzde 91.2, Ankara’da yüzde 53.7, İzmir’de yüzde 103.7 olarak kayıtlara geçti. Özellikle Mütekabiliyet Yasası’nın çıkması ve Türkiye’de belli koşullarda konut alanlara vatandaşlık hakkı verilmesi gibi düzenlemelerin etkisiyle son yıllarda yabancılara yönelik konut satışları da hız kazandı. Bu alanda yapılan satışlar 2013’te 12 bin 181 iken bu yılın ağustos ayı itibarıyla 18 bin 540’a ulaştı. Geride kalan yaklaşık 6 yılda ise yabancılar, Türkiye’de toplam 112 bin 933 konut edindi.

EV İHTİYACI YÜKSELDİ

Yabancılar en fazla İstanbul ve Antalya›dan konut satın alırken, Bursa ve Yalova konut satışlarında ön plana çıkan diğer iller oldu. Satın alanların uyruklarına göre değerlendirildiğinde ise Irak, Suudi Arabistan ve Kuveyt kökenliler konut alımında ilk sıralarda yer aldı. Rusya, Afganistan ve Azerbaycanlılar da üst sıralarda kendilerine yer buldu.

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Genel Başkanı Ali Taylan, çeşitli değerlendirmeler yapılmasına karşın Türkiye’deki konut stokuyla ilgili net bir rakamın bulunmadığını söyledi. Türkiye’de konut alanında arz fazlası olmadığını, aksine açık bulunduğunu belirten Taylan, “Türkiye’de konut sahipliği oranı yüzde 67. Lüks konutlarda arz fazlası olsa da orta ve alt gelir grubuna sahip insanlar açısından hala açık söz konusu. Deprem kuşağında olmamızdan dolayı nitelikli konut ihtiyacımız göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’de önümüzdeki 20-30 yıl daha konuta talep olacak.” dedi.

BU YIL 1.1 MİLYON KONUT SATILACAK