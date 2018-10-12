“Enflasyonla Topyekün Mücadele” Kampanyasına Bir Destek de Ender İnşaat’tan

Türkiye'nin güçlü ekonomisine destek vermek amacıyla hükümetin başlattığı “Enflasyonla Topyekün Mücadele” kampanyasına bir destek de konut sektöründen geldi. Ender İnşaat, başkentin yenilenen yüzü Mamak’ta hayata geçirdiği prestijli projesi ‘İNCİYAKA ANKARA’ da konut alıcılarına mevcut kampanyaya ek olarak ekstra yüzde 10 indirim uyguluyor.

DUMAN; “ KAMPANYADA İNCİYAKA ANKARA PROJEMİZLE BİZ DE VARIZ”

Hükümetin başlattığı “Enflasyonla Topyekün Mücadele” programını desteklediklerini belirten Ender İnşaat Genel Müdürü Hüseyin Duman; “Ülkemizin yaşadığı kur saldırılarına karşı başlatılan kampanyaya birçok alanda firma destek veriyor. Konut sektöründe de Ender İnşaat olarak “biz de varız” dedik ve İNCİYAKA ANKARA projemizde alıcılara ekim ayı sonuna kadar ekstra yüzde 10 indirim başlattık. Yüzde 10’luk fiyat avantajını projemizde şuan devam eden; yüzde 30 peşinat, yüzde 50’si teslimde, kalan yüzde 20’lik tutarı da 36 ay vade farksız eşit taksitle ödeme kampanyasına ek olarak sunuyoruz. Konut alımını kolaylaştırmaya yönelik başlattığımız kampanya ve fiyat avantajlarımızı paylaşmak üzere alıcıları İNCİYAKA ANKARA satış ofisimize bekliyoruz” dedi.

AİLELER İÇİN TASARLANDI

Yeni Mamak olarak nitelendirilen ve bölgenin ilk ve tek markalı konut projesi olarak dikkat çeken İNCİYAKA ANKARA, geniş ailelerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı. 276 konut ve 25 ticari ünitenin yer aldığı projede; 163 metrekare büyüklüğünde 3+1 ve 180 metrekare büyüklüğünde 4+1 daire tipleri bulunuyor.

İNCİYAKA ANKARA’da; 3 oda 1 salon ve 4 oda 1 salon olarak belirtilen tüm dairelerde ayrıca 10 metrekare büyüklüğünde bir yemek odasına daha yer veriliyor.

ZENGİN SOSYAL YAŞAM ALANLARI SUNUYOR

Kesintisiz 15 bin metrekare yeşil alana sahip proje, zengin sosyal donatı alanlarıyla dikkat çekiyor.

Sağlıklı bir yaşam için fitness merkezi, sauna, Fin hamamı ve açık spor alanlarının bulunduğu projede ayrıca; çocuk oyun alanları, gölet, bahçe içinde kamelyalar, yürüyüş ve bisiklet yolları yer alıyor.

İNCİYAKA ANKARA’da ayrıca her bir konut için planlanan kapalı otoparkın yanı sıra açık misafir otoparkına da yer veriliyor.

İLERİ TEKNOLOJİYE SAHİP AKILLI BİNALAR

Lüks ve konforlu detaylara sahip proje, akıllı bina konsepti özellikleriyle diğer projelerden ayrışıyor.

İNCİYAKA ANKARA’da 24 saat güvenlik sistemi ve plaka tanıma sistemiyle site içinde güvenlik en üst düzeyde sağlanıyor. Ayrıca dairelerde bulunan yerden ısıtma ve ses yalıtımın yanı sıra, her bir bağımsız bölümün tükettiği enerji kadar ödeme yapmasını sağlayan kalorimetre özelliği de konut alıcılarına avantaj sağlıyor.

Çankaya ve Çevreyoluna yakın bir mesafede yer alan proje birçok AVM’nin de yanı başında konumlanıyor. Çok hızlı gelişen ve yatırım potansiyeli yüksek bir bölgede yer alan İNCİYAKA ANKARA’dan Esenboğa Havalimanı’na, Samsun - Konya yoluna çok kolay ulaşılabiliyor.