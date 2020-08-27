Sarı Lacivertlilerde Vedat Muriqi'nin ardından takviye yapılması beklenen forvet transferinde büyük bir şok yaşadı.
Ezeli rakip resmen devreye girdi ve görüşmeler başladı. İşte detaylar...
Fenerbahçe soın olarak Lemos'un transferini resmen açıkladı. Sarı-lacivertliler 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe, Lemos transferinin ardından Ekvadorlu golcü Enner Valencia'yı da İstanbul'a getirdi.
Sarı Lacivertliler kısa süre içinde Enner Valencia transferini de resmi olarak açıklayacak. Forvet transferinde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldız golcü için ezeli rakip resmen devreye girdi ve görüşmeler başladı.
Beşiktaş yeni forvetini kısa süre içinde kadrosuna katmak istiyor.
Siyah-beyazlıların listesindeki ilk isim Nikola Kalinic.
Beşiktaş, 32 yaşındaki oyuncuyu kiralamayı planlıyor. Atletico Madrid ise sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Hırvat futbolcuyu bonservisiyle elinden çıkarmak istiyor
Kalinic'e de teklifini sunan Beşiktaş yönetimi, İspanyol ekibiyle anlaşılması halinde Hırvat oyuncunun transferini tamamlamak için somut adımları atacak.
Kariyerine Hajduk Split'te başlayan Kalinic, 2009'da Blackburn Rovers'a transfer oldu. İngiltere'de geçirdiği 2 yılın ardından Dnipro, Fiorentina ve Milan formaları giyen Hırvat forvet, 2018 yılında 14 milyon 500 bin Euro karşılığında Atletico Madrid'e transfer oldu.
Geçen sezon kiralık olarak Roma'da görev yapan 32 yaşındaki oyuncu, kariyerinde 431 maça çıktı ve 150 gol 46 asist yaptı.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Kalinic transferini ısrarla istiyor.
Beşiktaş yönetimi Atletico Madrid ile iyi ilişkilere sahip. Transferi avantajına çevirmek istiyor.