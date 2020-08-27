İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2020 Perşembe / 8 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3582
  • EURO
    8,7165
  • ALTIN
    454.529
  • BIST100
    1108.93

150 gol 46 asist! Ezeli rakipten Fenerbahçe'yi yıkan haber

150 gol 46 asist! Ezeli rakipten Fenerbahçe'yi yıkan haber
27 Ağustos 2020 Perşembe

Yeni sezon hazırlıklarında Fenerbahçe ile Beşiktaş golcü transferinde karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 32 yaşındaki golcü için kulübü Atletico Madrid ile görüşmelere başladı.

<p>Sarı Lacivertlilerde Vedat Muriqi'nin ardından takviye yapılması beklenen forvet transferinde büyük bir şok yaşadı. </p>
1
/
13

Sarı Lacivertlilerde Vedat Muriqi'nin ardından takviye yapılması beklenen forvet transferinde büyük bir şok yaşadı. 

<p>Ezeli rakip resmen devreye girdi ve görüşmeler başladı. İşte detaylar...</p>
2
/
13

Ezeli rakip resmen devreye girdi ve görüşmeler başladı. İşte detaylar...

<p>Fenerbahçe soın olarak Lemos'un transferini resmen açıkladı. Sarı-lacivertliler 3 yıllık sözleşme imzaladı.</p>
3
/
13

Fenerbahçe soın olarak Lemos'un transferini resmen açıkladı. Sarı-lacivertliler 3 yıllık sözleşme imzaladı.

<p>Fenerbahçe, Lemos transferinin ardından Ekvadorlu golcü Enner Valencia'yı da İstanbul'a getirdi.</p>
4
/
13

Fenerbahçe, Lemos transferinin ardından Ekvadorlu golcü Enner Valencia'yı da İstanbul'a getirdi.

<p>Sarı Lacivertliler kısa süre içinde Enner Valencia transferini de resmi olarak açıklayacak. Forvet transferinde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldız golcü için ezeli rakip resmen devreye girdi ve görüşmeler başladı.</p>
5
/
13

Sarı Lacivertliler kısa süre içinde Enner Valencia transferini de resmi olarak açıklayacak. Forvet transferinde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldız golcü için ezeli rakip resmen devreye girdi ve görüşmeler başladı.

<p>Beşiktaş yeni forvetini kısa süre içinde kadrosuna katmak istiyor.</p>
6
/
13

Beşiktaş yeni forvetini kısa süre içinde kadrosuna katmak istiyor.

<p>Siyah-beyazlıların listesindeki ilk isim Nikola Kalinic.</p>
7
/
13

Siyah-beyazlıların listesindeki ilk isim Nikola Kalinic.

<p>Beşiktaş, 32 yaşındaki oyuncuyu kiralamayı planlıyor. Atletico Madrid ise sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Hırvat futbolcuyu bonservisiyle elinden çıkarmak istiyor</p>
8
/
13

Beşiktaş, 32 yaşındaki oyuncuyu kiralamayı planlıyor. Atletico Madrid ise sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Hırvat futbolcuyu bonservisiyle elinden çıkarmak istiyor

<p>Kalinic'e de teklifini sunan Beşiktaş yönetimi, İspanyol ekibiyle anlaşılması halinde Hırvat oyuncunun transferini tamamlamak için somut adımları atacak.</p>
9
/
13

Kalinic'e de teklifini sunan Beşiktaş yönetimi, İspanyol ekibiyle anlaşılması halinde Hırvat oyuncunun transferini tamamlamak için somut adımları atacak.

<p>Kariyerine Hajduk Split'te başlayan Kalinic, 2009'da Blackburn Rovers'a transfer oldu. İngiltere'de geçirdiği 2 yılın ardından Dnipro, Fiorentina ve Milan formaları giyen Hırvat forvet, 2018 yılında 14 milyon 500 bin Euro karşılığında Atletico Madrid'e transfer oldu.</p>
10
/
13

Kariyerine Hajduk Split'te başlayan Kalinic, 2009'da Blackburn Rovers'a transfer oldu. İngiltere'de geçirdiği 2 yılın ardından Dnipro, Fiorentina ve Milan formaları giyen Hırvat forvet, 2018 yılında 14 milyon 500 bin Euro karşılığında Atletico Madrid'e transfer oldu.

<p>Geçen sezon kiralık olarak Roma'da görev yapan 32 yaşındaki oyuncu, kariyerinde 431 maça çıktı ve 150 gol 46 asist yaptı. </p>
11
/
13

Geçen sezon kiralık olarak Roma'da görev yapan 32 yaşındaki oyuncu, kariyerinde 431 maça çıktı ve 150 gol 46 asist yaptı. 

<p>Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Kalinic transferini ısrarla istiyor. </p>
12
/
13

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Kalinic transferini ısrarla istiyor. 

<p>Beşiktaş yönetimi Atletico Madrid ile iyi ilişkilere sahip. Transferi avantajına çevirmek istiyor. </p>
13
/
13

Beşiktaş yönetimi Atletico Madrid ile iyi ilişkilere sahip. Transferi avantajına çevirmek istiyor. 

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.