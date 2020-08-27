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Sarı Lacivertliler kısa süre içinde Enner Valencia transferini de resmi olarak açıklayacak. Forvet transferinde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldız golcü için ezeli rakip resmen devreye girdi ve görüşmeler başladı.