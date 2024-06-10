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Soğuk Savaş'tan sonra en yüksek seviye... Binlerce kişi hayatını kaybetti

Soğuk Savaş'tan sonra en yüksek seviye... Binlerce kişi hayatını kaybetti
10 Haziran 2024 Pazartesi

Dünya genelinde gerilim ve şiddetin artmasıyla 2023, en fazla silahlı çatışmaların yaşandığı yıllardan biri olarak kayıtlara geçti. Çatışmaların giderek daha karmaşık hale geldiğini belirten Rustad, farklı ülkelerin yanı sıra aynı ülkede de çok sayıda çatışmanın yaşanabildiğini aktardı.

<p>Norveç'teki Oslo Barış Araştırmaları Enstitüsü (PRIO) tarafından yapılan araştırmada, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana 2023'ün dünya genelinde şiddetin ve en fazla silahlı çatışmaların yaşandığı yıllardan biri olduğu belirtildi.</p>
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Norveç'teki Oslo Barış Araştırmaları Enstitüsü (PRIO) tarafından yapılan araştırmada, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana 2023'ün dünya genelinde şiddetin ve en fazla silahlı çatışmaların yaşandığı yıllardan biri olduğu belirtildi.

<p>Araştırma lideri Siri Aas Rustad, 'Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana, dünyadaki şiddet tüm zamanların en yüksek seviyesinde.' ifadelerini kullandı.</p>
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Araştırma lideri Siri Aas Rustad, 'Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana, dünyadaki şiddet tüm zamanların en yüksek seviyesinde.' ifadelerini kullandı.

<p>Çatışmaların giderek daha karmaşık hale geldiğini belirten Rustad, farklı ülkelerin yanı sıra aynı ülkede de çok sayıda çatışmanın yaşanabildiğini aktardı.</p>
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Çatışmaların giderek daha karmaşık hale geldiğini belirten Rustad, farklı ülkelerin yanı sıra aynı ülkede de çok sayıda çatışmanın yaşanabildiğini aktardı.

<p><b> SON 3 YILDA ÇATIŞMALARDA ÖLENLERİN SAYISI SON 30 YILDAN FAZLA</b><br></p><p>Araştırmada, son 3 yılda çatışmalarda ölenlerin sayısının son 30 yılda aynı durumdan ölenlerden fazla olduğu vurgulandı.</p>
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SON 3 YILDA ÇATIŞMALARDA ÖLENLERİN SAYISI SON 30 YILDAN FAZLA

Araştırmada, son 3 yılda çatışmalarda ölenlerin sayısının son 30 yılda aynı durumdan ölenlerden fazla olduğu vurgulandı.

<p>2023'te 122 binden fazla insanın çatışmalarda hayatını kaybettiği hatırlatılan araştırmada, geçen yıl içerisinde 3 ay gibi kısa bir sürede Ukrayna'da 71 bin, Gazze'de 23 bin insanın hayatını kaybettiği kaydedildi.</p>
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2023'te 122 binden fazla insanın çatışmalarda hayatını kaybettiği hatırlatılan araştırmada, geçen yıl içerisinde 3 ay gibi kısa bir sürede Ukrayna'da 71 bin, Gazze'de 23 bin insanın hayatını kaybettiği kaydedildi.

<p>İsveç'teki Uppsala Üniversitesi Çatışma Veri Programı verilerinin kullanıldığı araştırmanın 1946-2023 küresel çatışmaları ele aldığı kaydedildi.</p>
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İsveç'teki Uppsala Üniversitesi Çatışma Veri Programı verilerinin kullanıldığı araştırmanın 1946-2023 küresel çatışmaları ele aldığı kaydedildi.
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