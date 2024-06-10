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Norveç'teki Oslo Barış Araştırmaları Enstitüsü (PRIO) tarafından yapılan araştırmada, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana 2023'ün dünya genelinde şiddetin ve en fazla silahlı çatışmaların yaşandığı yıllardan biri olduğu belirtildi.