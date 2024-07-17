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'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki meclis, müze ve şehitlik ziyaretleri gibi pek çok etkinliği içeren bu program, Bakanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmektedir. Sizler için ne yapsak az. Sizler birlik ve beraberliğimizin, şanlı tarihimizin kahramanları, aziz milletimizin medarı iftiharısınız.'