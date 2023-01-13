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Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, dini sohbetinde, Erzurum'un hafız ve alimler şehri olduğunu söyledi.





Kentin bir kimlik ve duruşunun olduğunu ifade eden Turan, 'Erzurum bu özelliğini yıllar geçse de birçok hadiseler yaşansa da kimlik ve özelliğinden taviz vermeden bugüne kadar geldi. Erzurum, adeta ülkemizin dostu olanlara dostluğunu, düşmanlık besleyenlere de korkulu rüya olmayı sürdürmeye devam ediyor.' dedi.

