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ABD Kongresi'ne kanlı protesto!

ABD Kongresi'ne kanlı protesto!
15 Şubat 2024 Perşembe

ABD'de bir grup protestocu, Kongre binasındaki Yemen'deki Husi tehdidinin ele alındığı oturumda, kırmızıya boyanmış ellerini havaya kaldırarak protesto gösterisinde bulundu.

<p>Kod Pembe (Code Pink) adlı savaş karşıtı ve insan hakları yanlısı bir grubun düzenlediği protestoda, ABD, soykırımla yargılanan İsrail'e verdiği destek ve Yemen'deki Husi gruplara yönelik saldırıları nedeniyle protesto edildi.</p>
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Kod Pembe (Code Pink) adlı savaş karşıtı ve insan hakları yanlısı bir grubun düzenlediği protestoda, ABD, soykırımla yargılanan İsrail'e verdiği destek ve Yemen'deki Husi gruplara yönelik saldırıları nedeniyle protesto edildi.

<p>İran destekli Husi grupların Orta Doğu istikrarı, küresel denizcilik ve ABD askerlerine yönelik tehdidinin ele alındığı oturumda, göstericiler, boyunlarında Filistin kefiyeleri, üzerlerinde Gazze'de ateşkes çağrısı yapan tişörtler ve kanı sembolize eden kırmızıya boyanmış ellerini havaya kaldırarak sessizce protesto eyleminde bulundu.</p>
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İran destekli Husi grupların Orta Doğu istikrarı, küresel denizcilik ve ABD askerlerine yönelik tehdidinin ele alındığı oturumda, göstericiler, boyunlarında Filistin kefiyeleri, üzerlerinde Gazze'de ateşkes çağrısı yapan tişörtler ve kanı sembolize eden kırmızıya boyanmış ellerini havaya kaldırarak sessizce protesto eyleminde bulundu.

<p>Grubun, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Şu an ABD'nin Yemen halkına yönelik son saldırı türünü dinlemek için Meclis'teyiz. ABD'nin elinde kan var. Yemen'den elinizi çekin.' ifadelerine yer verildi.</p>
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Grubun, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Şu an ABD'nin Yemen halkına yönelik son saldırı türünü dinlemek için Meclis'teyiz. ABD'nin elinde kan var. Yemen'den elinizi çekin.' ifadelerine yer verildi.

<p>Öte yandan, aynı saatlerde ABD Kongresinin Ulusal Arşiv bölümündeki halka açık alanda, iki iklim aktivisti de eylem yaptı.</p>
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Öte yandan, aynı saatlerde ABD Kongresinin Ulusal Arşiv bölümündeki halka açık alanda, iki iklim aktivisti de eylem yaptı.

<p>ABD Anayasası'nın bulunduğu kutunun üzerine kırmızı toz döken iki eylemci, çevrede kendilerine bakan kişilere yönelik yaptığı konuşmada, 'Temiz hava ve suyu, sadece beyaz adam değil, dünyadaki herkes hakkediyor. ABD'nin fosil yakıtı desteklemeyi bırakıp iklim değişikliği sorununa çare bulması lazım.' şeklinde ifadeler kullandı.</p>
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ABD Anayasası'nın bulunduğu kutunun üzerine kırmızı toz döken iki eylemci, çevrede kendilerine bakan kişilere yönelik yaptığı konuşmada, 'Temiz hava ve suyu, sadece beyaz adam değil, dünyadaki herkes hakkediyor. ABD'nin fosil yakıtı desteklemeyi bırakıp iklim değişikliği sorununa çare bulması lazım.' şeklinde ifadeler kullandı.

<p>Kongre polisinin müdahalesi ile iki eylemci kısa bir süre sonra olaysız bir şekilde gözaltına alındı.</p>
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Kongre polisinin müdahalesi ile iki eylemci kısa bir süre sonra olaysız bir şekilde gözaltına alındı.

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