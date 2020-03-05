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ABD devinde telaş! MQ-4C Triton için yüzünü Avustralya'ya döndü

ABD devinde telaş! MQ-4C Triton için yüzünü Avustralya'ya döndü
05 Mart 2020 Perşembe

ABD parayı kıstı, MQ-4C Triton yüzünü Avustralya'ya döndü. / Kaynak: star.com.tr

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 2021 yılı mali bütçe planının ardından, savunma devi Northrop Grumman'da bir telaş başladı.
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ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 2021 yılı mali bütçe planının ardından, savunma devi Northrop Grumman'da bir telaş başladı.

Şirket olası iki yıllık süreçte talebin azalması, dolayısıyla ürtiminin durması endişesiyle yüzünü Avustrlaya'ya döndü.
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Şirket olası iki yıllık süreçte talebin azalması, dolayısıyla ürtiminin durması endişesiyle yüzünü Avustrlaya'ya döndü.

Northrop Grumman'ın Avustralya'ya, MQ-4C Triton İnsansız Hava Aracı (İHA) üretimini sürdürmek için şimdiye kadar sunduğu en düşük fiyatla bir teklifte bulunduğu belirtildi.
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Northrop Grumman'ın Avustralya'ya, MQ-4C Triton İnsansız Hava Aracı (İHA) üretimini sürdürmek için şimdiye kadar sunduğu en düşük fiyatla bir teklifte bulunduğu belirtildi.

Defensenews'te yer alan habere göre, bütçe sonrası ABD Donanmasına MQ-4C satın alımı için ayrılacak fon, en az 2023 mali yılına kadar askıya alınacak.
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Defensenews'te yer alan habere göre, bütçe sonrası ABD Donanmasına MQ-4C satın alımı için ayrılacak fon, en az 2023 mali yılına kadar askıya alınacak.

Bununla birlikte teklifle, İHA'nın 'IFC 4' varyantının gelişimini tamamlamak için fonlar sağlama da hedefleniyor.
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Bununla birlikte teklifle, İHA'nın 'IFC 4' varyantının gelişimini tamamlamak için fonlar sağlama da hedefleniyor.

Böylelikle Triton üretiminin 2023'te hazır hale gelmesini de sağlanacak.
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Böylelikle Triton üretiminin 2023'te hazır hale gelmesini de sağlanacak.

Bu ikinci varyantın, ABD Donanması tarafından sinyal keşif amacıyla kullanılan Lockheed Martin yapımı EP-3E Aries II uçaklarının yaşlanan filosunun yerine geçmesi bekleniyor.
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Bu ikinci varyantın, ABD Donanması tarafından sinyal keşif amacıyla kullanılan Lockheed Martin yapımı EP-3E Aries II uçaklarının yaşlanan filosunun yerine geçmesi bekleniyor.

4 Mart'ta Canberra'da konuşan Northrop'un Avustralya'daki genel müdürü Chris Deeble, şirketin teklifinin Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri için beş İHA üretimini kapsadığını söyledi.
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4 Mart'ta Canberra'da konuşan Northrop'un Avustralya'daki genel müdürü Chris Deeble, şirketin teklifinin Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri için beş İHA üretimini kapsadığını söyledi.

Çünkü ABD Deniz Kuvvetleri iki yıl uçak satın alamayabilir.
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Çünkü ABD Deniz Kuvvetleri iki yıl uçak satın alamayabilir.

Deeble açıklamasında, 'ABD Deniz Kuvvetleri ile de birlikte çalışıyoruz.
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Deeble açıklamasında, 'ABD Deniz Kuvvetleri ile de birlikte çalışıyoruz.

Sunduğumuz teklif, Avustralya'ya önemli bir birim maliyet tasarrufu sağlayacak.' dedi.
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Sunduğumuz teklif, Avustralya'ya önemli bir birim maliyet tasarrufu sağlayacak.' dedi.

Avustralya, 'Project Air 7000 Phase 1B' kapsamında IFC 4 standardında altı Triton'a ihtiyaç duyuyor.
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Avustralya, 'Project Air 7000 Phase 1B' kapsamında IFC 4 standardında altı Triton'a ihtiyaç duyuyor.

Şu anda kesinleşmiş ve 15 Mayıs'a kadar sözleşme gerektiren sadece bir İHA alımı söz konusu.
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Şu anda kesinleşmiş ve 15 Mayıs'a kadar sözleşme gerektiren sadece bir İHA alımı söz konusu.

Deeble, Avustralya'nın haziran ayı sonuna kadar ek 5 İHA için karar vermesi gerektiğini söyledi.
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Deeble, Avustralya'nın haziran ayı sonuna kadar ek 5 İHA için karar vermesi gerektiğini söyledi.

'UCUZ' SEÇENEK VURGUSU <br> Deeble, İHA'nın maliyetiyle ilgili, 'İki önemli nokta var. Bu muhtemelen Triton yeteneği için elde edebileceğiniz en iyi fiyat olacak.
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'UCUZ' SEÇENEK VURGUSU
Deeble, İHA'nın maliyetiyle ilgili, 'İki önemli nokta var. Bu muhtemelen Triton yeteneği için elde edebileceğiniz en iyi fiyat olacak.

İkincisi Avustralya ile savunma konusunda aynı profile sahibiz.
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İkincisi Avustralya ile savunma konusunda aynı profile sahibiz.

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Sonuç olarak ilave beş İHA için imza atmak Avustralya'ya 56 milyon Avustralya doları (37 milyon ABD doları) fırsat sağlayacaktır.' açıklamasında bulundu.
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Sonuç olarak ilave beş İHA için imza atmak Avustralya'ya 56 milyon Avustralya doları (37 milyon ABD doları) fırsat sağlayacaktır.' açıklamasında bulundu.

Northrop Grumman MQ-4C Triton, Birleşik Devletler Donanması için bir gözetim uçağı olarak geliştirilmekte olan Amerikan yüksek irtifa uzun ömürlü insansız hava aracıdır.
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Northrop Grumman MQ-4C Triton, Birleşik Devletler Donanması için bir gözetim uçağı olarak geliştirilmekte olan Amerikan yüksek irtifa uzun ömürlü insansız hava aracıdır.

En yüksek hız: 575 km/sa
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En yüksek hız: 575 km/sa

Menzil: 15.186 km
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Menzil: 15.186 km

Birim maliyeti: 121-182 milyon $
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Birim maliyeti: 121-182 milyon $

Motor tipi: Rolls-Royce AE 3007
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Motor tipi: Rolls-Royce AE 3007

İlk uçuş tarihi: 22 Mayıs 2013
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İlk uçuş tarihi: 22 Mayıs 2013

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