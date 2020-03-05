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ABD devinde telaş! MQ-4C Triton için yüzünü Avustralya'ya döndü
ABD devinde telaş! MQ-4C Triton için yüzünü Avustralya'ya döndü
05 Mart 2020 Perşembe
ABD parayı kıstı, MQ-4C Triton yüzünü Avustralya'ya döndü. / Kaynak: star.com.tr
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ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 2021 yılı mali bütçe planının ardından, savunma devi Northrop Grumman'da bir telaş başladı.
2
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Şirket olası iki yıllık süreçte talebin azalması, dolayısıyla ürtiminin durması endişesiyle yüzünü Avustrlaya'ya döndü.
3
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24
Northrop Grumman'ın Avustralya'ya, MQ-4C Triton İnsansız Hava Aracı (İHA) üretimini sürdürmek için şimdiye kadar sunduğu en düşük fiyatla bir teklifte bulunduğu belirtildi.
4
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Defensenews'te yer alan habere göre, bütçe sonrası ABD Donanmasına MQ-4C satın alımı için ayrılacak fon, en az 2023 mali yılına kadar askıya alınacak.
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Bununla birlikte teklifle, İHA'nın 'IFC 4' varyantının gelişimini tamamlamak için fonlar sağlama da hedefleniyor.
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Böylelikle Triton üretiminin 2023'te hazır hale gelmesini de sağlanacak.
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Bu ikinci varyantın, ABD Donanması tarafından sinyal keşif amacıyla kullanılan Lockheed Martin yapımı EP-3E Aries II uçaklarının yaşlanan filosunun yerine geçmesi bekleniyor.
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4 Mart'ta Canberra'da konuşan Northrop'un Avustralya'daki genel müdürü Chris Deeble, şirketin teklifinin Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri için beş İHA üretimini kapsadığını söyledi.
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Çünkü ABD Deniz Kuvvetleri iki yıl uçak satın alamayabilir.
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Deeble açıklamasında, 'ABD Deniz Kuvvetleri ile de birlikte çalışıyoruz.
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Sunduğumuz teklif, Avustralya'ya önemli bir birim maliyet tasarrufu sağlayacak.' dedi.
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Avustralya, 'Project Air 7000 Phase 1B' kapsamında IFC 4 standardında altı Triton'a ihtiyaç duyuyor.
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Şu anda kesinleşmiş ve 15 Mayıs'a kadar sözleşme gerektiren sadece bir İHA alımı söz konusu.
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Deeble, Avustralya'nın haziran ayı sonuna kadar ek 5 İHA için karar vermesi gerektiğini söyledi.
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'UCUZ' SEÇENEK VURGUSU
Deeble, İHA'nın maliyetiyle ilgili, 'İki önemli nokta var. Bu muhtemelen Triton yeteneği için elde edebileceğiniz en iyi fiyat olacak.
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İkincisi Avustralya ile savunma konusunda aynı profile sahibiz.
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Sonuç olarak ilave beş İHA için imza atmak Avustralya'ya 56 milyon Avustralya doları (37 milyon ABD doları) fırsat sağlayacaktır.' açıklamasında bulundu.
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Northrop Grumman MQ-4C Triton, Birleşik Devletler Donanması için bir gözetim uçağı olarak geliştirilmekte olan Amerikan yüksek irtifa uzun ömürlü insansız hava aracıdır.
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En yüksek hız: 575 km/sa
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Menzil: 15.186 km
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Birim maliyeti: 121-182 milyon $
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Motor tipi: Rolls-Royce AE 3007
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İlk uçuş tarihi: 22 Mayıs 2013
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