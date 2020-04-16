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BEŞİKTAŞ DÖNEMİ

Beşiktaş'ın bana hissettirdiği tek şey gurur ve tutkuydu. Kötü başlayan bir süreç vardı. 6 hafta sonuçlar olumsuzdu, sonra 6 hafta üst üste kazandık, çok iyi hissettiğim bir dönem olmuştu, tribünlerin çağırdığı. 6 ay kalacağım diye gelmez kimse, herkes iyi şeyler yapmak için gelir. 6 ay, olumlu ve olumsuz duyguların yaşandığı bir süreç oldu. Keşkelerle hareket edemeyiz. Zorlukların ne olduğunu biliyordum. Mücadeleyi seven bir teknik adamım. Süreci bilerek geldim. En iyisinden maksimum verim almaya çalıştım. Keşke dediğim bir şey yok.