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Ada basını taliplerini duyurdu! İşte Bright Osayi-Samuel'in peşindeki devler

Ada basını taliplerini duyurdu! İşte Bright Osayi-Samuel'in peşindeki devler
1 Temmuz 2024 Pazartesi

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Bright Osayi-Samuel için İngiliz basını sürpriz bir iddia ortaya attı. Ada basınının haberine göre Premier Lig'den 2 ekip, İskoçya'dan ise 1 kulüp, Nijeryalı savunmacının peşine düştü. İşte detaylar...

<p>Fenerbahçe'nin 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde QPR'den 508 bin euro karşılığında transfer ettiği Bright Osayi-Samuel için İngiltere'de sürpriz bir haber geçildi.</p>
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Fenerbahçe'nin 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde QPR'den 508 bin euro karşılığında transfer ettiği Bright Osayi-Samuel için İngiltere'de sürpriz bir haber geçildi.

<p>Sözleşmesinin son yılına giren Osayi-Samuel'in Fenerbahçe'den ayrılabileceği Ada basınında yer aldı.</p>
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Sözleşmesinin son yılına giren Osayi-Samuel'in Fenerbahçe'den ayrılabileceği Ada basınında yer aldı.

<p><b>OSAYI'YE 3 TALİP</b></p><p>Nijeryalı sağ bek için 3 kulübün devrede olduğu vurgulandı.</p>
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OSAYI'YE 3 TALİP

Nijeryalı sağ bek için 3 kulübün devrede olduğu vurgulandı.

<p><b>FENERBAHÇE TRANSFERE İZİN VERMEYE HAZIR'</b></p><p>Gazeteci Alan Nixon'ın geçtiği habere göre Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'in İngiltere'ye dönmesine izin vermeye hazır.</p>
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FENERBAHÇE TRANSFERE İZİN VERMEYE HAZIR'

Gazeteci Alan Nixon'ın geçtiği habere göre Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'in İngiltere'ye dönmesine izin vermeye hazır.

<p>26 yaşındaki futbolcu için İngiltere Premier Lig'e yükselen Southampton, yine Premier Lig ekibi Wolverhampton ve İskoç devi Rangers'ın devrede olduğu vurgulandı.</p>
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26 yaşındaki futbolcu için İngiltere Premier Lig'e yükselen Southampton, yine Premier Lig ekibi Wolverhampton ve İskoç devi Rangers'ın devrede olduğu vurgulandı.

<p>QPR'de sağ kanat oynayan Osayi-Samuel'in Fenerbahçe'de sağ beke evrildiğinden ve Nijeryalı futbolcunun çok yönlülüğünden bahsedildi.</p>
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QPR'de sağ kanat oynayan Osayi-Samuel'in Fenerbahçe'de sağ beke evrildiğinden ve Nijeryalı futbolcunun çok yönlülüğünden bahsedildi.

<p><b>TEK ENGEL MAAŞI </b></p><p>Transferin önündeki tek engelin ise oyuncunun Türkiye'de aldığı maaş olabileceği kaydedildi.</p>
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TEK ENGEL MAAŞI

Transferin önündeki tek engelin ise oyuncunun Türkiye'de aldığı maaş olabileceği kaydedildi.

<p><b>GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI</b></p><p>Geride bıraktığımız sezonda toplam 39 maça çıkan Bright Osayi-Samuel 3061 dakika sahada kaldı ve 4 gol, 6 asistlik skor katkısı verdi.<br></p>
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GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda toplam 39 maça çıkan Bright Osayi-Samuel 3061 dakika sahada kaldı ve 4 gol, 6 asistlik skor katkısı verdi.
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