Fenerbahçe'nin 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde QPR'den 508 bin euro karşılığında transfer ettiği Bright Osayi-Samuel için İngiltere'de sürpriz bir haber geçildi.
Sözleşmesinin son yılına giren Osayi-Samuel'in Fenerbahçe'den ayrılabileceği Ada basınında yer aldı.
OSAYI'YE 3 TALİP
Nijeryalı sağ bek için 3 kulübün devrede olduğu vurgulandı.
FENERBAHÇE TRANSFERE İZİN VERMEYE HAZIR'
Gazeteci Alan Nixon'ın geçtiği habere göre Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'in İngiltere'ye dönmesine izin vermeye hazır.
26 yaşındaki futbolcu için İngiltere Premier Lig'e yükselen Southampton, yine Premier Lig ekibi Wolverhampton ve İskoç devi Rangers'ın devrede olduğu vurgulandı.
QPR'de sağ kanat oynayan Osayi-Samuel'in Fenerbahçe'de sağ beke evrildiğinden ve Nijeryalı futbolcunun çok yönlülüğünden bahsedildi.
TEK ENGEL MAAŞI
Transferin önündeki tek engelin ise oyuncunun Türkiye'de aldığı maaş olabileceği kaydedildi.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezonda toplam 39 maça çıkan Bright Osayi-Samuel 3061 dakika sahada kaldı ve 4 gol, 6 asistlik skor katkısı verdi.