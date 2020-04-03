PREMIER LİG İÇİN ÇİN FORMÜLÜ
Bir Premier Lig kulübü, diğer 19 kulübe sezonu Çin'de tamamlama fikrini iletti. The Athletic'te yer alan habere göre; 20 Premier Lig kulübünün yöneticileri, video konferans ile 3 Nisan Cuma sabahında toplantı düzenledi. Toplantıda sezonun devamı ve kurtuluşu için çeşitli öneriler ortaya kondu. Öneriler içerisinde en çarpıcı olanı ise sezonu Çin'de tamamlama oldu.
'EN İDEAL ÇÖZÜM ÇİN'
Koronavirüsün yayıldığı ancak en sıkı şekilde kontrol altına alındığı ve çoğu Çin eyaletinde normal yaşamın devam ettiği belirtildi. Ayrıca, İngiltere'de Manchester City, Manchester United, Tottenham ve Chelsea gibi kulüplerin stadyumlarının Ulusal Sağlık Servisi (NHS) hizmetine sunulduğu belirterek salgın tamamen sona erene kadar bu stadyumların kullanılmasının da mümkün olmadığı için Çin'in en ideal çözüm olduğu kaydedildi.
'TARAFTARLAR BİZİ MAHVEDER'
Önerinin sunulup sunulmadığına dair The Athletic, bir kulüp yetkilisinden doğrulama istedi. Görüşünü bildiren kulüp yetkilisi, 'Çin teklifi sunuldu. Ancak, hiçbir mantıklı yanı yok. Bu çok çılgın bir fikir. Şu an için kesin bir karar verilmedi ama kabul görmeyeceğine eminim. Premier Ligi ülke dışına taşırsak ve hatta dünyanın öbür ucuna götürürsek taraftarlar bizi mahveder.' ifadelerini kullandı.
'NE ZAMAN GERİ DÖNECEĞİZ, TANRI BİLİR'
Bir diğer kulüp yetkilisi ise Çin fikri hakkında, 'Tamamen enerji kaybı. Hepimiz normal hayatlarımıza devam etmek istiyoruz. Ne yazık ki yalnızca tanrı ne zaman geri döneceğimizi bilir. Kısa süre içerisinde olabileceğini de öngöremiyoruz maalesef.' açıklamasını yaptı.
DÜNYA KUPASI TARZI TURNUVA
Toplantıda Çin dışında bir başka fikir daha ortaya kondu. Dünya Kupası tarzı bir turnuva fikri öne sürüldü. Kulüpler birbirine yakın otellerde kalacak ve seyircisiz bir şekilde maçları tamamlayacak.
92 'SEYİRCİSİZ' MAÇ
Masaya konan bir diğer fikir ise 92 maçın tamamının 'seyircisiz' bir şekilde oynatılması. Her maçın TV'den yayınlanacak şekilde ayarlanması ve maksimum TV gelirinin elde edilmesi şeklinde oldu.
GELİR KAYBI 866 MİLYON EURO
Kulüpler 866 milyon euroluk TV gelir kaybını yaşamak istemese de koşulların elverdiği şekilde çözüm üzerine önümüzdeki hafta içinde tekrar toplanacak.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (corona virüs) salgını, 1 Aralık 2019 tarihinde Çin'in Hubei bölgesinin başkenti olan Vuhan'da ortaya çıktı.
DÜNYAYI ETKİSİ ALTINA ALDI
Çeşitli hastalarda belirli bir neden olmaksızın gelişen ve tedavi ile aşılara cevap vermeyen bir zatürre görülmesi üzerine SARS-CoV-2 olarak adlandırılan yeni bir koronavirüs teşhis edildiği açıklandı.
Daha önceleri hayvandan insana bulaştığı açıklanan ancak sonra insandan insana da bulaşabilen (havada veya yüzeylerde bulunan virüs içeren damlacıkların nefes yoluyla vücuda girmesiyle) virüsün bulaşma oranı 2020 Ocak ortasında büyüme gösterdi.
TEK TEK RAPOR EDİLDİ VE...
İlerleyen zamanlarda Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya-Pasifik'te yer alan çeşitli ülkelerde yaşanan virüs vakaları rapor edilmeye başlandı.
11 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın ilan edildi. 13 Mart 2020'de ise Avrupa'nın artık koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldiğini bildirdi.
2 Nisan itibarıyla da dünyada 1 milyonun üzerinde vaka ve 50 binin üzerinde ölüm meydana geldi.
LİGLER ERTELENİNCE...
Koronavirüs salgınının Avrupa'ya ulaşmasıyla birlikte tüm ligler ertelendi. Bunlardan biri de dünyanın en iyisi olarak gösterilen İngiltere Premier Lig'di...
AKILLARA DURGUNLUK VERECEK PLAN
Ancak Premier Lig yetkilileri ligin tamamlanmaması durumunda yaşanacak olan 762 milyon Euro'luk kaybı göze almamak için akıllara durgunluk verecek bir plan belirledi: Ligi Çin'de tamamlamak...