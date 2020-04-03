2 / 15



'EN İDEAL ÇÖZÜM ÇİN'

Koronavirüsün yayıldığı ancak en sıkı şekilde kontrol altına alındığı ve çoğu Çin eyaletinde normal yaşamın devam ettiği belirtildi. Ayrıca, İngiltere'de Manchester City, Manchester United, Tottenham ve Chelsea gibi kulüplerin stadyumlarının Ulusal Sağlık Servisi (NHS) hizmetine sunulduğu belirterek salgın tamamen sona erene kadar bu stadyumların kullanılmasının da mümkün olmadığı için Çin'in en ideal çözüm olduğu kaydedildi.