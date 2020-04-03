İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7018
  • EURO
    7,2377
  • ALTIN
    348.328
  • BIST100
    89885.8
  • Haberler
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Akıllara durgunluk getiren plan! İngiltere teklif etti maçlar Çin'de devam edebilir!

Akıllara durgunluk getiren plan! İngiltere teklif etti maçlar Çin'de devam edebilir!

Akıllara durgunluk getiren plan! İngiltere teklif etti maçlar Çin'de devam edebilir!
03 Nisan 2020 Cuma

Koronavirüs sebebiyle ertelenen liglerin tamamlanması için akıllara durgunluk verecek bir plan belirlendi. 762 milyon Euro'luk kaybı yaşamama adına maçların Çin'de devam edebileceği belirtildi.

<p><strong>PREMIER LİG İÇİN ÇİN FORMÜLÜ</strong></p><p>Bir Premier Lig kulübü, diğer 19 kulübe sezonu Çin'de tamamlama fikrini iletti. The Athletic'te yer alan habere göre; 20 Premier Lig kulübünün yöneticileri, video konferans ile 3 Nisan Cuma sabahında toplantı düzenledi. Toplantıda sezonun devamı ve kurtuluşu için çeşitli öneriler ortaya kondu. Öneriler içerisinde en çarpıcı olanı ise sezonu Çin'de tamamlama oldu.</p>
1
/
15

PREMIER LİG İÇİN ÇİN FORMÜLÜ

Bir Premier Lig kulübü, diğer 19 kulübe sezonu Çin'de tamamlama fikrini iletti. The Athletic'te yer alan habere göre; 20 Premier Lig kulübünün yöneticileri, video konferans ile 3 Nisan Cuma sabahında toplantı düzenledi. Toplantıda sezonun devamı ve kurtuluşu için çeşitli öneriler ortaya kondu. Öneriler içerisinde en çarpıcı olanı ise sezonu Çin'de tamamlama oldu.

<p><strong>'EN İDEAL ÇÖZÜM ÇİN'</strong></p><p>Koronavirüsün yayıldığı ancak en sıkı şekilde kontrol altına alındığı ve çoğu Çin eyaletinde normal yaşamın devam ettiği belirtildi. Ayrıca, İngiltere'de Manchester City, Manchester United, Tottenham ve Chelsea gibi kulüplerin stadyumlarının Ulusal Sağlık Servisi (NHS) hizmetine sunulduğu belirterek salgın tamamen sona erene kadar bu stadyumların kullanılmasının da mümkün olmadığı için Çin'in en ideal çözüm olduğu kaydedildi.</p>
2
/
15

'EN İDEAL ÇÖZÜM ÇİN'

Koronavirüsün yayıldığı ancak en sıkı şekilde kontrol altına alındığı ve çoğu Çin eyaletinde normal yaşamın devam ettiği belirtildi. Ayrıca, İngiltere'de Manchester City, Manchester United, Tottenham ve Chelsea gibi kulüplerin stadyumlarının Ulusal Sağlık Servisi (NHS) hizmetine sunulduğu belirterek salgın tamamen sona erene kadar bu stadyumların kullanılmasının da mümkün olmadığı için Çin'in en ideal çözüm olduğu kaydedildi.

<p><strong>'TARAFTARLAR BİZİ MAHVEDER'</strong></p><p>Önerinin sunulup sunulmadığına dair The Athletic, bir kulüp yetkilisinden doğrulama istedi. Görüşünü bildiren kulüp yetkilisi, 'Çin teklifi sunuldu. Ancak, hiçbir mantıklı yanı yok. Bu çok çılgın bir fikir. Şu an için kesin bir karar verilmedi ama kabul görmeyeceğine eminim. Premier Ligi ülke dışına taşırsak ve hatta dünyanın öbür ucuna götürürsek taraftarlar bizi mahveder.' ifadelerini kullandı.</p>
3
/
15

'TARAFTARLAR BİZİ MAHVEDER'

Önerinin sunulup sunulmadığına dair The Athletic, bir kulüp yetkilisinden doğrulama istedi. Görüşünü bildiren kulüp yetkilisi, 'Çin teklifi sunuldu. Ancak, hiçbir mantıklı yanı yok. Bu çok çılgın bir fikir. Şu an için kesin bir karar verilmedi ama kabul görmeyeceğine eminim. Premier Ligi ülke dışına taşırsak ve hatta dünyanın öbür ucuna götürürsek taraftarlar bizi mahveder.' ifadelerini kullandı.

<p><strong>'NE ZAMAN GERİ DÖNECEĞİZ, TANRI BİLİR'</strong></p><p>Bir diğer kulüp yetkilisi ise Çin fikri hakkında, 'Tamamen enerji kaybı. Hepimiz normal hayatlarımıza devam etmek istiyoruz. Ne yazık ki yalnızca tanrı ne zaman geri döneceğimizi bilir. Kısa süre içerisinde olabileceğini de öngöremiyoruz maalesef.' açıklamasını yaptı.</p>
4
/
15

'NE ZAMAN GERİ DÖNECEĞİZ, TANRI BİLİR'

Bir diğer kulüp yetkilisi ise Çin fikri hakkında, 'Tamamen enerji kaybı. Hepimiz normal hayatlarımıza devam etmek istiyoruz. Ne yazık ki yalnızca tanrı ne zaman geri döneceğimizi bilir. Kısa süre içerisinde olabileceğini de öngöremiyoruz maalesef.' açıklamasını yaptı.

<p><strong>DÜNYA KUPASI TARZI TURNUVA</strong></p><p>Toplantıda Çin dışında bir başka fikir daha ortaya kondu. Dünya Kupası tarzı bir turnuva fikri öne sürüldü. Kulüpler birbirine yakın otellerde kalacak ve seyircisiz bir şekilde maçları tamamlayacak.</p>
5
/
15

DÜNYA KUPASI TARZI TURNUVA

Toplantıda Çin dışında bir başka fikir daha ortaya kondu. Dünya Kupası tarzı bir turnuva fikri öne sürüldü. Kulüpler birbirine yakın otellerde kalacak ve seyircisiz bir şekilde maçları tamamlayacak.

<p><strong>92 'SEYİRCİSİZ' MAÇ</strong></p><p>Masaya konan bir diğer fikir ise 92 maçın tamamının 'seyircisiz' bir şekilde oynatılması. Her maçın TV'den yayınlanacak şekilde ayarlanması ve maksimum TV gelirinin elde edilmesi şeklinde oldu.</p>
6
/
15

92 'SEYİRCİSİZ' MAÇ

Masaya konan bir diğer fikir ise 92 maçın tamamının 'seyircisiz' bir şekilde oynatılması. Her maçın TV'den yayınlanacak şekilde ayarlanması ve maksimum TV gelirinin elde edilmesi şeklinde oldu.

<p><strong>GELİR KAYBI 866 MİLYON EURO</strong></p><p>Kulüpler 866 milyon euroluk TV gelir kaybını yaşamak istemese de koşulların elverdiği şekilde çözüm üzerine önümüzdeki hafta içinde tekrar toplanacak.</p>
7
/
15

GELİR KAYBI 866 MİLYON EURO

Kulüpler 866 milyon euroluk TV gelir kaybını yaşamak istemese de koşulların elverdiği şekilde çözüm üzerine önümüzdeki hafta içinde tekrar toplanacak.

<p>Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (corona virüs) salgını, 1 Aralık 2019 tarihinde Çin'in Hubei bölgesinin başkenti olan Vuhan'da ortaya çıktı.<br></p>
8
/
15

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (corona virüs) salgını, 1 Aralık 2019 tarihinde Çin'in Hubei bölgesinin başkenti olan Vuhan'da ortaya çıktı.

<p><strong>DÜNYAYI ETKİSİ ALTINA ALDI </strong></p><p>Çeşitli hastalarda belirli bir neden olmaksızın gelişen ve tedavi ile aşılara cevap vermeyen bir zatürre görülmesi üzerine SARS-CoV-2 olarak adlandırılan yeni bir koronavirüs teşhis edildiği açıklandı.<br></p>
9
/
15

DÜNYAYI ETKİSİ ALTINA ALDI

Çeşitli hastalarda belirli bir neden olmaksızın gelişen ve tedavi ile aşılara cevap vermeyen bir zatürre görülmesi üzerine SARS-CoV-2 olarak adlandırılan yeni bir koronavirüs teşhis edildiği açıklandı.

<p>Daha önceleri hayvandan insana bulaştığı açıklanan ancak sonra insandan insana da bulaşabilen (havada veya yüzeylerde bulunan virüs içeren damlacıkların nefes yoluyla vücuda girmesiyle) virüsün bulaşma oranı 2020 Ocak ortasında büyüme gösterdi.</p>
10
/
15

Daha önceleri hayvandan insana bulaştığı açıklanan ancak sonra insandan insana da bulaşabilen (havada veya yüzeylerde bulunan virüs içeren damlacıkların nefes yoluyla vücuda girmesiyle) virüsün bulaşma oranı 2020 Ocak ortasında büyüme gösterdi.

<p><b>TEK TEK RAPOR EDİLDİ VE... </b></p><p>İlerleyen zamanlarda Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya-Pasifik'te yer alan çeşitli ülkelerde yaşanan virüs vakaları rapor edilmeye başlandı.</p>
11
/
15

TEK TEK RAPOR EDİLDİ VE...

İlerleyen zamanlarda Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya-Pasifik'te yer alan çeşitli ülkelerde yaşanan virüs vakaları rapor edilmeye başlandı.

<p>11 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın ilan edildi. 13 Mart 2020'de ise Avrupa'nın artık koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldiğini bildirdi.</p>
12
/
15

11 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın ilan edildi. 13 Mart 2020'de ise Avrupa'nın artık koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldiğini bildirdi.

<p>2 Nisan itibarıyla da dünyada 1 milyonun üzerinde vaka ve 50 binin üzerinde ölüm meydana geldi.</p>
13
/
15

2 Nisan itibarıyla da dünyada 1 milyonun üzerinde vaka ve 50 binin üzerinde ölüm meydana geldi.

<p><b>LİGLER ERTELENİNCE... </b></p><p>Koronavirüs salgınının Avrupa'ya ulaşmasıyla birlikte tüm ligler ertelendi. Bunlardan biri de dünyanın en iyisi olarak gösterilen İngiltere Premier Lig'di...</p>
14
/
15

LİGLER ERTELENİNCE...

Koronavirüs salgınının Avrupa'ya ulaşmasıyla birlikte tüm ligler ertelendi. Bunlardan biri de dünyanın en iyisi olarak gösterilen İngiltere Premier Lig'di...

<p><b>AKILLARA DURGUNLUK VERECEK PLAN </b></p><p>Ancak Premier Lig yetkilileri ligin tamamlanmaması durumunda yaşanacak olan 762 milyon Euro'luk kaybı göze almamak için akıllara durgunluk verecek bir plan belirledi: Ligi Çin'de tamamlamak...</p>
15
/
15

AKILLARA DURGUNLUK VERECEK PLAN

Ancak Premier Lig yetkilileri ligin tamamlanmaması durumunda yaşanacak olan 762 milyon Euro'luk kaybı göze almamak için akıllara durgunluk verecek bir plan belirledi: Ligi Çin'de tamamlamak...

Öne Çıkan Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.