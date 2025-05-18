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Aslan'dan çifte kupa! İşte kutlamalardan görüntüler...

Aslan'dan çifte kupa! İşte kutlamalardan görüntüler...
18 Mayıs 2025 Pazar

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılar bu sonucun ardından bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. İşte şampiyonluk sonrası futbolcuların, tribündeki ve meydanlardaki sarı kırmızılı taraftarların yaşadığı sevinç...

<p>Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek Süper Lig'deki 25. şampiyonluğuna ulaştı. Türkiye Kupası'nı da müzesine götüren Galatasaray sezonu çifte kupayla tamamladı.</p>
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Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek Süper Lig'deki 25. şampiyonluğuna ulaştı. Türkiye Kupası'nı da müzesine götüren Galatasaray sezonu çifte kupayla tamamladı.

<p>Şampiyonluk maçında sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Arjantinli yıldız Mauro Icardi de maçı tribünden takip etti.</p>
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Şampiyonluk maçında sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Arjantinli yıldız Mauro Icardi de maçı tribünden takip etti.

<p>Maç sonrası kaptan Fernando Muslera ve arkadaşlarının sevinci...</p>
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Maç sonrası kaptan Fernando Muslera ve arkadaşlarının sevinci...

<p>25. şampiyonluğu kutlayan sarı kırmızılı taraftarlar...</p>
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25. şampiyonluğu kutlayan sarı kırmızılı taraftarlar...

<p>Tribünden görüntüler...</p>
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Tribünden görüntüler...

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<p>RAMS Park'ta görsel şölen...</p>
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RAMS Park'ta görsel şölen...

<p>Ülkenin dört bir yanından 5. yıldız kutlamaları...</p>
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Ülkenin dört bir yanından 5. yıldız kutlamaları...

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