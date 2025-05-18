Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek Süper Lig'deki 25. şampiyonluğuna ulaştı. Türkiye Kupası'nı da müzesine götüren Galatasaray sezonu çifte kupayla tamamladı.
Şampiyonluk maçında sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Arjantinli yıldız Mauro Icardi de maçı tribünden takip etti.
Maç sonrası kaptan Fernando Muslera ve arkadaşlarının sevinci...
25. şampiyonluğu kutlayan sarı kırmızılı taraftarlar...
Tribünden görüntüler...
RAMS Park'ta görsel şölen...
Ülkenin dört bir yanından 5. yıldız kutlamaları...