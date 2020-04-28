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Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe hastanelerinin inşaatı devam ediyor

Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe hastanelerinin inşaatı devam ediyor
28 Nisan 2020 Salı

Atatürk Havalimanı yerleşkesi ile Sancaktepe'de inşa edilen hastanelerin yapım çalışmaları sürüyor.

<p>İnşa çalışmalarına 9 Nisan'da başlanan her biri 1008 yataklı iki hastanenin de 24 Mayıs'ta tamamlanması planlanıyor.</p>
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İnşa çalışmalarına 9 Nisan'da başlanan her biri 1008 yataklı iki hastanenin de 24 Mayıs'ta tamamlanması planlanıyor.

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<p>Biri Atatürk Havalimanı yerleşkesine, diğeri de Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi'ne yapılan hastanelerin salgın, deprem ve afet hastanesi olarak kullanılması hedefleniyor. </p>
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Biri Atatürk Havalimanı yerleşkesine, diğeri de Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi'ne yapılan hastanelerin salgın, deprem ve afet hastanesi olarak kullanılması hedefleniyor. 

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<p>Her iki sağlık tesisinde de inşa çalışmaları toplam 8 bin kişi tarafından 3 vardiya şeklinde yürütülüyor.</p>
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Her iki sağlık tesisinde de inşa çalışmaları toplam 8 bin kişi tarafından 3 vardiya şeklinde yürütülüyor.

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<p>Her biri 184 bin metrekare alana kurulan hastaneler, 70 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. </p>
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Her biri 184 bin metrekare alana kurulan hastaneler, 70 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. 

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<p>1008'er adet yatak kapasiteli olan merkezlerde istenildiğinde her oda yoğun bakıma dönüştürülebilecek.</p>
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1008'er adet yatak kapasiteli olan merkezlerde istenildiğinde her oda yoğun bakıma dönüştürülebilecek.

<p>Her iki sağlık merkezi de tamamlandığında, ameliyathaneleri, MR, triyaj odaları, laboratuvarları, anjiyo ile ekoları ve ultrasonlarıyla tam teşekküllü bir hastane altyapısına sahip olacak.</p>
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Her iki sağlık merkezi de tamamlandığında, ameliyathaneleri, MR, triyaj odaları, laboratuvarları, anjiyo ile ekoları ve ultrasonlarıyla tam teşekküllü bir hastane altyapısına sahip olacak.

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<p>Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Nisan'da Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki hastane oluşturulacağını duyurmuştu.</p>
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Nisan'da Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki hastane oluşturulacağını duyurmuştu.

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