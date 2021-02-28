Türk boksör Avni Yıldırım, Türk boks tarihinin en önemli müsabakalarından birine çıktı.
ABD'de düzenlenen Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet şampiyonluk maçında profesyonel boksörümüz Avni Yıldırım, WBA ve WBC süper orta sıklet kemerlerinin sahibi Meksikalı Saul 'Canelo' Alvarez ile Miami Hard Rock Stadı'nda karşılaştı.
Tüm dünyada yankı uyandıran karşılaşmayı boksörümüz Avni Yıldırım 3. raundun sonunda teknik nakavt ile kaybetti.
29 yaşındaki Avni Yıldırım 4. raunda çıkamadı ve mağlup oldu.
Böylelikle Alvarez, WBA ve WBC süper orta sıklet kemerlerini korudu.
80 bin kişilik stadyumda salgın koşulları nedeniyle 18 bin biletli seyircinin izlediği boks karşılaşması, dünyanın birçok ülkesinde canlı olarak yayınlandı.
Avni Yıldırım, organizasyondan 1 milyon doların üzerinde kazanç elde etti.
Dünyanın en iyi boksörlerinden biri olarak gösterilen Canelo ise 35 milyon dolar elde etti.
İşte Avni Yıldırım - Canelo Alvarez maçından kareler...