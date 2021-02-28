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Avni Yıldırım - Canelo Alvarez... Tarihi maç nefes kesti!

Avni Yıldırım - Canelo Alvarez... Tarihi maç nefes kesti!
28 Şubat 2021 Pazar

Milli boksör Avni Yıldırım, WBC - WBA Dünya Süper Orta Sıklet unvan maçında, kemerlerin sahibi Meksikalı Canelo Alvarez'e kaybetti.

<p>Türk boksör Avni Yıldırım, Türk boks tarihinin en önemli müsabakalarından birine çıktı.</p>
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Türk boksör Avni Yıldırım, Türk boks tarihinin en önemli müsabakalarından birine çıktı.

<p>ABD'de düzenlenen Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet şampiyonluk maçında profesyonel boksörümüz Avni Yıldırım, WBA ve WBC süper orta sıklet kemerlerinin sahibi Meksikalı Saul 'Canelo' Alvarez ile Miami Hard Rock Stadı'nda karşılaştı.</p>
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ABD'de düzenlenen Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet şampiyonluk maçında profesyonel boksörümüz Avni Yıldırım, WBA ve WBC süper orta sıklet kemerlerinin sahibi Meksikalı Saul 'Canelo' Alvarez ile Miami Hard Rock Stadı'nda karşılaştı.

<p>Tüm dünyada yankı uyandıran karşılaşmayı boksörümüz Avni Yıldırım 3. raundun sonunda teknik nakavt ile kaybetti.</p>
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Tüm dünyada yankı uyandıran karşılaşmayı boksörümüz Avni Yıldırım 3. raundun sonunda teknik nakavt ile kaybetti.

<p>29 yaşındaki Avni Yıldırım 4. raunda çıkamadı ve mağlup oldu. </p>
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29 yaşındaki Avni Yıldırım 4. raunda çıkamadı ve mağlup oldu.

<p>Böylelikle Alvarez, WBA ve WBC süper orta sıklet kemerlerini korudu.</p>
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Böylelikle Alvarez, WBA ve WBC süper orta sıklet kemerlerini korudu.

<p>80 bin kişilik stadyumda salgın koşulları nedeniyle 18 bin biletli seyircinin izlediği boks karşılaşması, dünyanın birçok ülkesinde canlı olarak yayınlandı.</p>
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80 bin kişilik stadyumda salgın koşulları nedeniyle 18 bin biletli seyircinin izlediği boks karşılaşması, dünyanın birçok ülkesinde canlı olarak yayınlandı.

<p>Avni Yıldırım, organizasyondan 1 milyon doların üzerinde kazanç elde etti. </p>
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Avni Yıldırım, organizasyondan 1 milyon doların üzerinde kazanç elde etti.

<p>Dünyanın en iyi boksörlerinden biri olarak gösterilen Canelo ise 35 milyon dolar elde etti.</p>
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Dünyanın en iyi boksörlerinden biri olarak gösterilen Canelo ise 35 milyon dolar elde etti.

<p>İşte Avni Yıldırım - Canelo Alvarez maçından kareler...</p>
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İşte Avni Yıldırım - Canelo Alvarez maçından kareler...

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