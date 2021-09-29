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Avrupalı scoutlar, Serdar Saatçı'ya hayran kaldı

Avrupalı scoutlar, Serdar Saatçı'ya hayran kaldı
29 Eylül 2021 Çarşamba

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki stoperi Serdar Saatçı, Şampiyonlar Lig'inde dün akşam oynanan Ajax maçındaki performansıyla tam not aldı. Karşılaşmayı izleyen Avrupa'nın ünlü scoutları, genç futbolcuyla ilgili bol bol not aldı.

<p><b>Beşiktaş</b>'ta takımın yıldız stoperi Domagoj Vida ile olan benzerliği ile dikkat çeken <b>Serdar Saatçı</b>, Siyah-Beyazlılar'ın Ajax'a mağlup olmasına rağmen performansı ile gecenin parlayan isimleri arasında yer aldı.</p>
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Beşiktaş'ta takımın yıldız stoperi Domagoj Vida ile olan benzerliği ile dikkat çeken Serdar Saatçı, Siyah-Beyazlılar'ın Ajax'a mağlup olmasına rağmen performansı ile gecenin parlayan isimleri arasında yer aldı.

<p><b><i>Takvim'in haberine göre; </i></b>18 yaşındaki Serdar Saatçı'nın zorlu deplasmandaki soğukkanlı duruşu ve yerinde müdahaleleri, Ajax'ın iç saha maçlarını rutin olarak takip eden <b>Avrupa'nın ünlü scoutlarının dikkatinden de kaçmadı.</b></p>
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Takvim'in haberine göre; 18 yaşındaki Serdar Saatçı'nın zorlu deplasmandaki soğukkanlı duruşu ve yerinde müdahaleleri, Ajax'ın iç saha maçlarını rutin olarak takip eden Avrupa'nın ünlü scoutlarının dikkatinden de kaçmadı.

<p>Avrupa'nın önemli kulüpleri adına oyuncu izleyen bazı scoutların, 2003 doğumlu stoperin dünkü maçtaki performansını mercek altına aldığı ve genç oyuncu ile ilgili rapor tuttuğu iddia edildi.<br></p>
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Avrupa'nın önemli kulüpleri adına oyuncu izleyen bazı scoutların, 2003 doğumlu stoperin dünkü maçtaki performansını mercek altına aldığı ve genç oyuncu ile ilgili rapor tuttuğu iddia edildi.

<p>Öte yandan Serdar'ın Ajax deplasmanındaki performansı sonrası ise Siyah-Beyazlı taraftarlar, Welinton ve Montero'nun takıma döndükten sonra dahi genç oyuncunun Domagoj Vida ile birlikte stoper ikilisini oluşturması gerektiği yönünde görüş bildirdi.</p>
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Öte yandan Serdar'ın Ajax deplasmanındaki performansı sonrası ise Siyah-Beyazlı taraftarlar, Welinton ve Montero'nun takıma döndükten sonra dahi genç oyuncunun Domagoj Vida ile birlikte stoper ikilisini oluşturması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

<p>Serdar Saatçı, takımda son haftalarda üst üste yaşanan sakatlıklar sonrası Altay ve Ajax maçlarına ilk 11'de başlamıştı.</p><p><br></p><p>Takvim</p>
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Serdar Saatçı, takımda son haftalarda üst üste yaşanan sakatlıklar sonrası Altay ve Ajax maçlarına ilk 11'de başlamıştı.


Takvim

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