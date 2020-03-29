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Günde 100 bin maske üretiyorlar

Günde 100 bin maske üretiyorlar
29 Mart 2020 Pazar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Jandarma Genel Komutanlığına bağlı dikimevinde maske üretimine başlandı (AA)

<p>Maskeler, Jandarma Lojistik Komutanlığı bünyesindeki atölyede üretiliyor.</p>
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Maskeler, Jandarma Lojistik Komutanlığı bünyesindeki atölyede üretiliyor.

<p>Tek kullanımlık maskelerin üretimi için 3 vardiya halinde 40'ar personelin gece-gündüz çalıştığı atölyede, 50'şer paket halinde hazırlanan maskeler kolluk güçleri, AFAD, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun hizmetine sunuluyor.</p>
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Tek kullanımlık maskelerin üretimi için 3 vardiya halinde 40'ar personelin gece-gündüz çalıştığı atölyede, 50'şer paket halinde hazırlanan maskeler kolluk güçleri, AFAD, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun hizmetine sunuluyor.

<p>Maskelerin dağıtımı il jandarma komutanlıkları, il emniyet müdürlükleri ve valilikler aracılığıyla yapılacak.</p>
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Maskelerin dağıtımı il jandarma komutanlıkları, il emniyet müdürlükleri ve valilikler aracılığıyla yapılacak.

<p>Jandarma İkmal Yarbay Jandarma Dikimevi Müdürü Talat Aysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dikimevinde günde 100 bin maske ürettiklerini bildirdi.</p>
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Jandarma İkmal Yarbay Jandarma Dikimevi Müdürü Talat Aysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dikimevinde günde 100 bin maske ürettiklerini bildirdi.

<p>Maskelerin hijyen kurallarına göre paketlendiğini anlatan Aysal, ürünlerle öncelikle jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Vefa Sosyal Destek Grubu'nun ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi.</p>
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Maskelerin hijyen kurallarına göre paketlendiğini anlatan Aysal, ürünlerle öncelikle jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Vefa Sosyal Destek Grubu'nun ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi.

<p>Aysal, üretilen maskelerin bir kısımını da Sağlık Bakanlığına göndereceklerini kaydetti.</p>
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Aysal, üretilen maskelerin bir kısımını da Sağlık Bakanlığına göndereceklerini kaydetti.

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